疫情趨緩，教育部宣布，全國高中以下學校9月12日起，確診或陽性者的同班同學及教師，將由學校提供1人1劑快篩，陰性就可返校；北市今也公布最新防疫指引，畢業旅行及校外教學除國高中要打滿3劑，國小生也要打滿2劑；而8月30日開學當天不開放家長陪同小一新生入校。111學年度起高中以下各級學校游泳課程也將恢復實施。

高中以下各級學校8月30日即將開學，教育部今正式宣布校園防疫新制從9月12日開始，北市教育局也指出，9月11日以前，若確診或快篩陽個案如前2日內曾到校上課，所屬班級的同班同學與導師暫停實體課程3天，並由學校提供1人1劑快篩試劑。

教育局表示，高中以下各級學校校園為防疫考量，家長及訪客於學生上課時段原則仍不入校，其餘時段如有入校需求，則需接種3劑疫苗或提供2日內快篩或PCR陰性證明。

教育局提醒，為免開學當日校園人數過多，開學日當天小一新生家長不入校，由學校工作人員分流帶學生入班級；學校日如於非學生上學時段(夜間或假日)舉辦，家長接種滿3劑疫苗或提供2日內快篩或PCR陰性證明即可入校採實體辦理。

教育局表示，至於體育賽事開放觀賽，入場觀賽者均須完成3劑疫苗或提供2日內快篩或PCR陰性證明；另111學年度高中以下各級學校游泳課程恢復實施，學校應落實體溫量測及泳池環境消毒。