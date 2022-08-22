隨著房市激情退散，台中今年前七月土地交易趨緩，三大屯區的熱門交易地段出現「市區化」現象，重劃區大面積土地追高情形不再，房市回歸理性面，地段與機能成購屋關鍵點。

根據市調，台中下半年預計進場的新案，逾13個案地點位在精華市區，總銷上看900億元！其中，總銷逾80億元以上的個案，包括西區「勤美之丘」、北區「達麗冶翠」與「亞昕忠明路案」、豐原區「富宇大宅豐鼎」、西屯區「國雄無双」。由於房價上漲造成個案總銷金額膨脹，包括北屯區冠德崇德路案與德鑫北平路案、南屯區登陽文心路案與嘉磐南屯路案、南區坤悅文心南路案等，總銷都在50億元，50億總銷幾乎已成常態。

根據內政部實價登錄網站顯示，台中市三屯區前七月的都市住宅用地交易面積，以南屯區「昌明段」最多，其次為北屯區「大華段」、西屯區「福和段」。

其中，南屯區「昌明段」為13期重劃區中緊鄰8期豐樂公園、文心秀泰生活圈；而北屯區「大華段」為大坑商圈的特二種住宅用地；西屯區「福和段」則是鄰近東海、中科商圈。觀察三屯區其他交易熱區也都是集中在熱門商圈周邊。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，土地開發向來被視為房地產的先行指標，觀察前七月台中市都市住宅用土地交易熱點，以南屯區「昌明段」、西屯區「福和段」、北屯區「大華段」、「建安段」等區段的交易面積較多，新興重劃區大面積、追高交易情形不再，且今年購地趨勢多以鄰近商圈、交通為主，似乎也嗅出在房市保守氛圍下，建商推案地點的選擇更傾向自住機能。白洪章分析，市區內大面積土地取得不易，開發商多半經過長時間整合、斡旋，開發成本較高。且規劃的產品也會因周邊機能類別而有所區別，如小坪數產品多以鄰近捷運、商業區，而靜巷內住宅區，對換屋族則更有誘因。

群義房屋全國旗艦店協理王俊發表示，過往強調機能不外呼「公園宅」、「捷運宅」、「學區宅」等，不過自住客對民生採買機能的重視度不亞於公園、學校，如果是步行距離能抵達超市、賣場，不只能提升購屋意願，對物件也相對有保值抗跌效果。如開發區域集中於成熟市區的國聚建設，將「Good Location地段條件」列為公司「6G品牌策略」中重要一環。國聚建設協理陳政輝說，國聚強調的「友善好宅」必須符合發展前景區段，還要滿足客戶居住需求，包括中科、水湳、興大、精科、五期等明星區域內，國聚開發地點皆位在住宅區，環境優、機能強，相當於「蛋黃中的蛋黃」。他舉例說，以連鎖超市龍頭品牌專挑社區型住宅區的展店思路為驗證，目前國聚旗下7個建案皆鄰近超市，採精華區多點開發推案又能皆位在住宅區內，實屬不易。