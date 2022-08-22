民進黨台北市長參選人陳時中日前稱未來要公開大巨蛋所有資料，卻被發現疫苗採購相關資料遭封存30年，引起爭議。國民黨台北市長參選人蔣萬安透露，自己擔任立法院疫苗採購調閱小組召集人時，曾看過各項資料，但最重要的採購價、到貨期程及數量等資訊卻全都被塗黑。前立委郭正亮今（22）日就指出，「保密的目的，就是高端買太貴，陳時中竟然把保存年限30年，講成保密30年，這樣的人還要當市長真是可怕極了」。

郭正亮今（22）日在中天新聞節目《大新聞大爆卦》中指出，疫苗採購相關資料遭封存30年的目的，「當然是高端買太貴，這還用說嗎？」郭正亮更直言，文件是「保存年限30年」，雖然公文保存30年，但什麼時候可以公開是隨時由部長決定，這才是真正的行政院運作流程。郭正亮更說「這不像蔡英文的論文『保密』30年，這不是同一件事，是保存公文年限30年，這個公文什麼時候可以解密，是部長可以決定的」。

郭正亮指出，坊間普遍認為，衛福部的採購（如疫苗、快篩、口罩）有巨額利潤，因此也直言，陳時中若想避免他人覺得「瓜田李下」，那麼就宣示「絕對不向相關廠商募款」。他更說若陳時中不敢宣示，那就是合理懷疑「就是要募款」，不然就是需要把公文解密，但如果靠著這樣「塗黑」來展示公文，「那是不是部長有下指示，要保密多少年，所以才會做塗黑的動作？」

最後郭正亮也說，「這是有一定的程序要走的，所以請陳時中說清楚這部分。他竟然把『保存年限30年，講成保密30年』，這樣的人還要當市長真是可怕極了」。