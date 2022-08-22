台中近年運動風氣蓬勃發展，籃球運動獲得熱烈響應，知名企業品牌「PUMA HOOPS CAMP 籃球訓練營」移師台中登場，自22日起在大里國民暨兒童運動中心首度舉行，今日開訓儀式由運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場為大家加油打氣，感謝企業推展籃球運動，也感謝王天佑籃球訓練師擔任總教練，帶給學員扎實的籃球技巧，啟發對籃球運動的興趣與天份。

李局長表示，盧市長積極打造台中市為酷運動、酷城市，持續培育運動人才向下扎根，「PUMA HOOPS CAMP」籃球訓練營課程內容由王天佑訓練師親自規劃，五天充實的訓練課程，包括從一對一個人動作，到兩人、三人小組配合的攻防默契，最後是五對五的團隊戰術教學及實戰驗收，全方位的豐富課程內容，讓學員在無論是專業技術或是賽事觀念都能有大幅成長提升。

李局長指出，近年台中市籃球運動興盛，成績斐然，包括職籃隊伍台新夢想家和台中太陽積極帶動城市運動風氣；110年全運會台中市代表隊首度勇奪「男子籃球團體賽金牌」，創造歷史佳績、稱霸全國；日前3X3.EXE聯盟賽事也3度到台中舉辦，顯見台中推廣籃球運動的用心備受肯定。

運動局指出，盧市長積極推展台中運動建設，鼓勵市民參與多元運動促進身心健康，帶動城市運動風氣，獲得體育界的肯定，自上任後，已累計啟用5座運動館，包括此次訓練營使用的大里國民暨兒童運動中心，及港區運動公園、長春、潭子國民暨兒童運動中心，及沙鹿兒童運動中心。

此外，今年也成功進行清水、豐原、北屯的國民暨兒童運動中心工程動工，預計未來還有烏日全民運動館、太平國民暨兒童運動中心、足球運動休閒園區、巨蛋體育館等陸續動工，積極營造優質運動環境，完善市民運動空間。