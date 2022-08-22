調研機構TechInsights日前抓包，大陸中芯7奈米晶片疑抄襲台積電技術、並量產出貨，未料陸媒稱接獲，同樣出自TechInsights一份「無法證實」報告，點名台積電和三星「放任客戶」，聲稱他們採用4奈米製程，實際上卻是5奈米技術，直指「目前半導體市場出現『謊報』行為」，不僅造成晶圓代工廠形象受損，背後更意味著，晶體管微縮技術發展放緩。

陸媒《芯智訊》表示，拿到一份半導體研究機構TechInsights報告，並以「我們沒有購買TechInsights會員，因此無法進一步查證」為藉口，披露該報告，點名台積電和三星放任客戶稱他們採用4奈米製程，但實際上卻是5奈米技術。

報導引述TechInsights報告，指稱這個問題最初始於三星，在與台積電下一個製程的長期競爭中，三星在交付5奈米晶片1年後，宣布將於2021年底交付生產4奈米晶片，而台積電計畫在5奈米和4奈米製程之間用2年時間，在2022年第2季交付4奈米。

文章指出，為避免給三星耀武揚威的機會，台積電決定將其N4（4奈米）製程進度拉快兩個季度，以趕上競爭對手。首個使用台積電N4製程的晶片是聯發科天璣9000系列。

當TechInsights分析天璣9000並發現關鍵製程尺寸，與台積電早期N5產品完全相同時，情況就不妙了。

與此同時，三星智慧手機部門準備推出Galaxy S22，該機型部分搭載三星自家Exynos 2200處理器，宣稱採用4奈米技術製造，而高通驍龍8 Gen 1處理器由三星4LPX打造，4LPX命名就像N4一樣，只為一種產品服務，而大多數S22手機配置驍龍8 Gen 1。

TechInsights在分析驍龍8 Gen 1後，發現三星4LPX製程在物理上與其5LPE（5奈米）節點並沒有什麼不同。

報導稱，假冒4奈米製程和真正4奈米製程之間的區別，僅在於5%的光學微縮（10%的面積縮減），即使是這小小的進步也打破了三星產量模型，台積電也是花了2年時間才完成。對代工廠來說，「虛報」其電晶體進展情況，比承認進展遇阻礙容易得多。

《芯智訊》該篇報導是引用TechInsights「無法查證」的報告，難免引發外界質疑其背後是否別有目的。