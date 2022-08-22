俄烏戰火延燒近6個月，專門揭露克宮內幕的社群帳號General SVR仍馬不停蹄作業，俄國目前積極展開追緝。情報指出，總統普丁(Vladimir Putin)的健康狀況愈來愈令人堪憂，很快就無法親自出席大型會議，看總統對策略游移不定，焦急的官員更直言不諱表示「已經沒有更好的選擇」。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)21日引述秘密情報組織General SVR的消息，稱生病的普丁對於戰術指揮搖擺不定，儘管內部討論了各種可能，普丁在使用核武與面對失敗兩者間為難。然而，聯邦安全局的官員斬釘截鐵的告訴這位政治強人「已經沒有更好的選擇」；該情報補充，克宮對戰役的走向包括全面動員、祭出核武器、在第三國另闢第二戰線，最後釋出善意，將黑海港市刻松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）以及第二大城哈爾科夫（Kharkiv）還給烏克蘭。

第二戰線可能將是入侵擁有部分俄羅斯人的哈薩克北部，來分散挫敗的恥辱；至於全面動員這個選擇向來都是下下策，憂心引發大規模叛變。

消息人士指出，早前普丁深陷癌症、帕金森氏症等健康疑雲，內部高層愈來愈替他擔心，稱「很快他就無法親自參與會議和各大活動，近日替身的使用率『特別頻繁』」。推測未來克宮會以國內COVID病例數激增當作總統缺席的藉口。

此外，根據組織統計，截至目前普丁的兵力折損超過60,400人，包括100多名高階將領。最新噩耗是有「普丁大腦」稱號的俄國哲學家杜金（Alexander Dugin），其愛女杜吉娜（Darya Dugina）喪命於車輛自爆。