大陸女星鄭爽因代孕棄養、涉嫌陰陽合約逃稅等負面風波，直接被官方點名為「劣跡藝人」，遭到全面封殺，就算發布道歉信，個人和工作室的帳號都被官方封禁，而鄭爽被發現似乎已經搬到美國，她還透露因為找人整理房子的費用太貴，選擇自己動手，被猜測手頭上似乎不寬裕，近日她再度更新近況，素顏模樣顯得有些憔悴。

鄭爽近日更新Instagram動態，被粉絲問到最近怎麼樣，她簡短回答：「胖了」，今（22日）是鄭爽的生日，許多粉絲自發性的為鄭爽慶生，鄭爽看到後發文感謝：「我很感謝你們的努力，感謝你們為我過生日，謝謝你們從未相信那些流言蜚語。也感謝陳嘉上導演對我的祝福。哈哈只能通過微博這種遙遠的方式啦，不過真的很感激，在所有的人都誤會我的情況下，依然祝福我的生日，淚目」

鄭爽釋出一張與媽媽的合照，從背景都是外國人這點，推測應為近照，照片中鄭爽化了淡妝，顏值似乎有所下降，與往日精緻清純的模樣有些不同，不過仍有許多粉絲支持留言：「流淚，爽妹要好好的，大家愛你」、「我們好多都還在想你念你的 你好好的就好」、「寶貝終於又看到你了」、「愛你的人一直會支持你相信你，要永遠快樂永遠有勇氣做自己」、「純素顏，連美顏都不用」。

雖然已經沒了工作，但鄭爽曬出多段影片，似乎是進入貧困地區做公益，她直言：「看到孩子們的笑臉就知道我在正確的路上，不管大家對我的誤解有多深，我不怕證明自己，更不怕證明自己的堅韌。」