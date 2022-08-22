立法委員萬美玲今下午在立法院召開「身心障礙者運動平權公聽會」，邀集教育部次長、體育署代理署長林騰蛟，衛福部社家署署長簡慧娟以及身心障礙民間團體代表出席，萬美玲認為，身心障礙者常常遇上歧視霸凌、輔具缺乏與空間不友善的問題，導致運動權益受損，並對身障者出入運動場館障礙、身障孩子適應體育、校園特教、體育師資培育，以及身障選手國際賽事獎金提高等議題進行討論並提出建議。

萬美玲表示，過去提到身障運動，大家會直接聯想到帕運、聽奧、特奧等大型國際賽事，但連這些專業的身障運動選手在培訓、備賽過程中都遭遇許多困難，更何況是一般的身心障礙者想要運動會有多困難，並提出身障者參與國際賽事獎金偏低問題。

萬美玲指出，目前身心相障礙運動仍不普遍，111年我國身心障礙者總人口數119萬5464人，但卻很少身障者有維持運動習慣，會中各團體集思廣益討論出類似博愛座的概念，希望能在運動場館設置優先禮讓身障者使用器材的構想，鼓勵身障者外出運動獲得與會團體支持，萬美玲也要求教育部體育署應朝此方向研議進行。

會中各團體代表也指出許多身障者運動時所遇到的狀況，中華民國身心障礙聯盟理事長劉金鐘說，身障者出入泳池無障礙設施仍不友善，洗腳區完全沒規劃給行動不方便的民眾使用；中華民國智障者家長總會主任林筱婷舉出過去辦運動比賽，每一個場地無障礙設施都仍須補強。

多位民間團體代表提及，特教老師不懂體育，體育老師不懂特教，學校並沒有因不同障別而給予身障孩子適合的體育課程；萬美玲認為，相關師資人才培育、老師之間怎麼配合，是目前急需改善的問題，現場與會團體及教育部體育署也同意應立刻著手改善。

萬美玲要求，教育部體育署應針對各身障團體提出運動場館不友善狀況和地方政府相關局處溝通並訂定短中長期改善計畫，而特教和體育教師的師資培育仍要加強，身障者參與國際賽事獎金應提高，未來她定期召開座談會，持續推動身障者運動平權，保障身心障礙者運動權益。

教育部體育署次長林騰蛟則坦言，師資真的相當匱乏，「很難一步到位」，持續設置適應體育重點學校，推動體育教學的舉措。