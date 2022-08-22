好消息！2個多月來連續在中國大陸各地肆虐的高溫天氣即將進入尾聲。據大陸中央氣象台指出，從北方南下的冷空氣已經在路上，未來幾天，在它的影響下，大陸高溫範圍將明顯地縮小，各地酷暑蒸烤的高溫強度也將明顯緩解。

大陸中央氣象台說 ， 這波高溫氣候是1961年以來最強的熱浪，目前仍在持續當中，但將逐漸進入尾聲。（圖／中新社）

據《中國天氣網》報導，南方曠日持久的高溫熱浪天氣終於看到了緩解的曙光，8月21日已有一股實力強勁的冷空氣已經進入大陸新疆北部，並給阿勒泰地區帶來了降雪。未來隨著冷空氣東移南下，大陸南方的高溫天氣也將逐漸得到緩和。《中國天氣網》特別推出大陸各地「高溫退場日曆」，讓各地民眾了解自己居住的城市何時可望退出高溫酷熱群組。

報導說，這波高溫氣候是1961年以來最強的熱浪，目前仍在持續當中。截至22日，大陸中央氣象台已經連續11天發佈最高級別的高溫紅色預警信號；重慶、四川多地發生山火；鄱陽湖、洞庭湖縮小約66%，「瘦成一道閃電」……南方的網友們紛紛表示已經「熱到無力吐槽」。不過，好消息是，冷空氣已經在路上了！未來幾天，在它的影響下，高溫範圍將肉眼可見地縮小，高溫強度也將明顯緩解。

據《中國天氣網》氣象分析師石妍介紹，明後兩天，受到降雨和低層冷空氣滲透的共同影響，江漢江淮等地的高溫天氣將率先得到緩解。省會級城市中，鄭州、合肥23日就將退出高溫群組。24日，南京、上海也將緊隨其後，退出高溫行列。

大陸《中國天氣網》特別推出大陸各地「高溫退場日曆」，讓各地民眾了解自己居住的城市何時可望退出高溫酷熱群組。（圖／中國天氣網）

25日至27日，隨著副熱帶高壓東退南落，四川盆地西部、陝西、湖北以及江南東部等地的高溫也有望得到明顯緩和或解除。省會級城市中，西安和成都將分別在25日和26日退出高溫群，武漢和杭州也將在27日退出高溫行列。

報導說，近期高溫最為頑固的四川東部、重慶一帶，高溫退場的速度雖然有些慢，但強度還是有所減弱的。重慶本周最高氣溫也會從43℃降到36℃左右，但預計一直要到本月底，當地高溫才有望得到緩解。

不過，高溫在退場之前還會上演最後的瘋狂。預計未來三天，四川盆地、江漢、江南等地仍會有持續性高溫天氣，局地還將有持續性40℃+的酷熱天氣。這些地區居民不要掉以輕心，應繼續做好防暑降溫工作。