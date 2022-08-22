台南市安南區今(22)日上午發生殺警案，2名員警涂明誠、曹瑞傑遭歹徒持刀攻擊，2員警遭割喉送醫不治，關鍵數分鐘的當下情況也曝光，涂員曾與歹徒在車前搏鬥，雙方扭打在地上；另外，外傳陳偉捷是殺警嫌犯，但調查小組依據畫面發現，凶嫌身材略顯瘦，與陳偉捷身形有些不同，但警方表示「未完全排除陳嫌作案可能」。

警方提出陳嫌殺警的關鍵數分鐘，檢視辦案警車的行車紀錄器發現，涂員曾與歹徒在車子前搏鬥，2人在地上扭打成一團，但涂員慘遭歹徒從後方勒脖，並且警槍已經被歹徒搶奪在手，但涂員仍奮力掙扎抵抗歹徒。

被外傳是殺警嫌犯的陳偉捷，遭被爆料有多項前科，不僅欠債跑路，還持球棒砸車，然而，22日傍晚網路上傳出的陳嫌與警車行車紀錄影像，發現身形不符，從行車紀錄器發現，凶嫌頭戴鴨舌帽與口罩遮掩，且無法直接比對長相，但可見畫面中的凶嫌身形略顯瘦，與陳偉捷身形有些不同，因此，警方懷疑凶嫌另有他人。

不過，經專案小組檢視相關跡證追查，台南市警三分局歐祖明表示由於影像清晰度有所差距，要確定後才會對外公布，不過「未完全排除陳嫌涉案可能」，警方正全力緝捕偷車嫌犯。