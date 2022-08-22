近年民眾因疫情減少外出，卻也衍生更多家庭暴力衝突，北市議員汪志冰發現，北市家暴通報案件數5年間增加3成，其中男性受暴者人數更是大增5成，但北市社會局用以判定案件嚴重程度的評估量表卻僅限女性使用，她質疑北市家暴評估竟帶有性別偏見，要求儘速改進並完善通報流程。

對此，社會局長周榆修說明，針對「親密關係女性被害人」的危險評估工具，目前多利用衛福部頒訂的TIPVDA量表，不過該TIPVDA量表僅針對親密關係女性被害人使用，北市府這2年和中央研議後，目前衛福部今年已研發2.0版，未來可不限性別及18歲以上成人皆可施測，預計明年1月1日全國適用。

據社會局家庭暴力暨性侵害防治中心資料顯示，北市家暴件數從2017年的1萬3361件至2011年的1萬7128件，5年間就增加2成8，其中男性被害人占比自30.5％提升至35.8％，平均每年33.4％；近期網紅「台南Josh」、國外知名演員強尼戴普遭前妻家暴事件也讓男性受暴議題浮上檯面。

汪志冰指出，社會局2016年成立「城男舊事心驛站」，提供男性專屬家暴諮詢中心，服務人數連年成長，平均每年1120人，預估人數會越來越多。在種種暴力類型中，最為常見的是肢體暴力、佔比66％、精神暴力33％，以及經濟脅迫、財務侵占等暴力型態。

汪志冰表示，約有50％的家暴案件發生於親密關係中，通報後受害者需填寫台灣親密關係報法危險評估表（TIPVDA），但該表格僅限女性使用，許多問題都不適用在男性身上，近5年高危機列管個案2484件中，男性僅有194件、占比7.81％，與通報案件中男性33％相去甚遠，她認為在兩性平權且男性受暴者人數越來越多的情況下，北市應積極與中央研議修改為男女通用格式。

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