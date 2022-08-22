目前輕颱馬鞍正在菲律賓東方海面往西北西前進，中央氣象局表示，未來估測將通過呂宋島北部或巴士海峽進入東沙島海面後，朝著港澳、廣東沿海方向前進，其外圍環流將影響台灣天氣，為沿海地區帶來強陣風及長浪；輕颱蝎虎則位於日本東南方外海往北移動中，對台灣沒有影響。

氣象局說明，明（23）日白天各地大多為多雲到晴，且高溫炎熱，大台北、花蓮縱谷及台東有局部37度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分，以避免熱傷害。

馬鞍颱風預計周三最靠近台灣。（翻攝自氣象局）

降雨方面，東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後在嘉義以南地區及其他山區則有零星短暫雷陣雨，明晚起受馬鞍颱風外圍環流影響，南部、東部及東南部地區將轉有局部短暫陣雨或雷雨，其中東南部地區及恆春半島降雨較為持續，有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，應特別留意。

周三（24日）馬鞍颱風最靠近台灣，受外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，南部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局預測明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

周四（25日）中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周五至下週一（26日至29日）太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨。