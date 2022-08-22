台南市警員凃明誠、曹瑞傑今（22日）遭歹徒割喉殺害殉職，對此，民進黨立委王美惠痛批，歹徒竟然敢公然挑戰公權力，真是泯滅天良、惡劣至極，呼籲警政機關，藉由此事件的發生，務必通盤檢討，嚴加檢視，員警執勤時應有的安全配件，以及相關的配套措施，切勿讓此類憾事再次發生。

王美惠表示，今日在台南發生了一件令人悲憤的事件。兩名優秀員警，在追捕通緝犯時，不幸遭到歹徒殺害。聽聞此事，感到萬分不捨。警察是人民的保母，更是維護台灣治安的第一線人員。

她批評，歹徒竟然敢公然挑戰公權力，真是泯滅天良，惡劣至極。此時歹徒尚未追捕到案，阿惠提醒民眾要時時留意自身安全，如發現可疑線索，也煩請提供給警方，以利追捕嫌犯。

民進黨立委郭國文表示，中午安南區驚傳命案，兩警追捕兇嫌時遭到攻擊不幸殉職。嚴厲譴責，決不允許暴力，也盼儘早將兇手繩之以法，還給家屬一個公道。

民進黨立委劉建國說，殺警犯奪槍逃逸，全國警方追捕中，內政部長徐國勇已下令，面對殺警犯拒捕，警察同仁們可大膽使用槍械，「絕不客氣」。不排除逃到台南以外的縣市，請大家要提高警覺，注意陌生人，若遇警方圍捕兇手，不要靠近圍觀，給警方最大的的空間與支持！