台中豐原區1名林姓女大學生擔任學生會幹部，去年在學校社團網站代辦團購紀念服，該校有名男同學匯款時未註明匯款人，後續無法處理；該男同學竟到派出所提告詐欺，林女銀行及郵局帳號遭凍結。她和男同學和解並收到不起訴書，林女銀行都解除警示帳戶，卻唯獨郵局未告知就結清帳戶；林女到郵局另開帳戶並申請返還帳戶內1000多元餘額，郵局竟還收30元手續費，讓她大感「一國兩制」。

豐原區南陽郵局說，因警示帳戶存款在1萬元以下，郵局總局依金管會「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」會辦理結清；林女申請返還，雖同為郵局內帳戶，仍需支付「入戶匯款」手續費30元，郵局人員依規定辦理。

林女投訴說，她就讀南部大學，去年底為服務同學在校內社團網站團購紀念服，並負責收款。有位男同學匯款未依規定填寫訂購表單，只匯款1680購買兩件衣服；因找不到匯款人，只能在社團社群內公布找人。該男同學20天後才回覆，她課業繁忙未注意，男同學竟7天後就到派出所提告詐欺。

林女指出，她要匯款時才發現帳戶被凍結，去電郵局才知道被告詐欺，她立即與提告男同學連繫並退款雙方達成和解；因詐欺罪是公訴罪，今年3月中旬，豐原分局偵查隊才做筆錄，7月初她收到地檢署不起訴書，這起事件造成她長達半年不能使用信用卡及提存款。

林女表示，她收到檢察官不起訴書後，就到警察局申請帳戶解凍，1周後所有銀行帳戶都恢復，唯獨豐原南陽郵局帳戶在未通知當事人就直接被結清，她就近前往詢問被要求重新開戶，卻需回原開戶郵局辦理退回存款；經詢問台中郵局才被告知只需填寫申請單即可取回存款。

林女不滿說，她去郵局填好申請單，郵局竟要收取30元匯款費用，讓她覺得很不合理，為何同是金融單位卻出現「一國兩制」？尤其郵局結清帳戶，卻未告知當事人？讓她覺得很不合理權益受損。