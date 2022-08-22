疫苗採購合約封存30年惹議，國民黨台北市長參選人蔣萬安斥民進黨是最大詐騙集團，台北市副市長黃珊珊也嗆別把百姓當傻瓜。民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事吳思瑤22日晚間回擊，稱蔣萬安這種一條龍式的抹黑慣犯才是大騙子，台北市長柯文哲、黃珊珊也別不懂裝懂跟著亂罵，喊話藍白快做個成熟大人，別像巨嬰般無理哭鬧。

吳思瑤質疑，蔣萬安身為立院疫苗採購調閱小組召集人卻睜眼說瞎話，調閱的合約內容有部分資訊被塗黑，這是涉及商業機密的保密條款，全世界都一樣，何來黑箱之說，「蔣萬安有看過各國和輝瑞簽訂的疫苗合約嗎？瞎混如他顯然沒有。現在讓他看看。」

吳思瑤說，正式的、涉及商業機密而有保密條款的合約，公開時會依保密條款而遮蔽部分資訊。據美國權威機構Public Citizen在2021年的重磅研究，揭露美國、英國、歐盟、阿爾巴尼亞、巴西、哥倫比亞、智利、多明尼加、秘魯等國家與輝瑞的合約；以英國為例，其受限於商業保密條款，疫苗採購價即使公開也必須遮蔽部分資訊。

吳指出，英國做法與衛福部提供給疫苗採購調閱小組的作法完全一致，她狠酸說「蔣萬安真的作過美國律師嗎？沒看過國際合約嗎？怎麼會不懂這基本的道理？」若有疑義，擔任疫苗採購調閱小組召集人期間惦惦不出聲，現在選舉到了才醒來，跟著國民黨一群抹黑集團一起放馬後砲，一起群魔亂舞？

她強調，疫苗採購從未被列為「國家絕對機密」，由於是國家巨額採購，所以公文與資料必須保存30年供各方查詢，而非列為國家機密30年，且資料均可調閱，調閱小組內各政黨委員皆已看過，調閱小組同意無法公開的部份「予以遮蔽」，與世界各國一致，所以台灣絕非特例，「疫苗採購資訊衛福部一向公開透明，供社會檢視。」

她直言，商業採購的精神，有出過社會、具有基本社會常識的人都懂，幹過律師的蔣萬安明明懂卻裝不懂，可議，柯文哲、黃珊珊不懂要裝懂跟著亂罵，可憎，她感嘆選舉不該以無止盡的抹黑來取勝，呼籲「藍白兩黨快做個成熟的大人吧，別再像巨嬰般無理哭鬧了。」