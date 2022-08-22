美國堪薩斯州在8月2日舉行是否保障墮胎權的公投，出乎意料的是，在傳統保守的堪薩斯州，其結果是支持多於反對。反派對立即要求重新計票，但是結果不變 。

美聯社報導，堪薩斯州 105 個郡裡，有9個郡同意墮胎主張者梅麗莎•萊維特( Melissa Leavitt)的要求重新計票，驗票費用由另一名長反墮胎活動家馬克•吉岑（Mark Gietzen）支付。吉岑在接受采訪時承認，差距過大，驗票不太可能改變結果。

公投題目是「是否同意州憲法取消墮胎權的修正案」，因此投「反對」是指「希望保留現有的墮胎保護措施」，而投「贊成」的是指「希望立法機關收緊、限制，或禁止墮胎」，在重新計票後，「反對」減少了 87 票，贊成增加 6票，但無法改變原本的結局。

8 月2日的公投，以59%對41%的比例，多數選民認為應保有婦女墮胎權，這場公投很有指標性，因為是美國最高法院於6月推翻「羅斯訴韋德案」( Roe v. Wade)後，第一次的州公投；同時堪薩斯州又是美國保守派指標州，如果這裡的反對墮胎意見都較弱，那麼其他地方就可想而知。

反墮胎團體暗示投票可能存在問題，但沒有舉出夠有說服力的例子。由於結果沒有變化，反墮胎團體必須支付12萬美元的驗票費用。