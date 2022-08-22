國民黨桃園市長參選人張善政競辦稱張善政在擔任副院長時，多次協助桃園市與交通部溝通桃園鐵路計畫，才助政黨輪替後順利核定，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞晚間反批張在搶鐵路地下化功勞，諷刺：「雨天收傘難道是張善政的貢獻？」

張善政團隊今指出，張善政於2014年12月至2016年1月擔任行政院副院長，桃園市長鄭文燦2014年12月上任後，要將鐵路高架化改為地下化，但兩者經費、工法、時程差異巨大，為解決桃園鄉親訴求，張善政以副院長身分多次協助桃園市與交通部溝通，並讓行政院在2015年10月2日同意台鐵暫停桃園高架化工程，升任閣揆後持續關注鐵路地下化進度，才讓政黨輪替後仍能順利在2017年7月31日核定桃園鐵路地下化計畫可行性研究。

鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋鈞表示，張善政對於自己遭質疑，國民黨執政期間桃園機場捷運延宕五年無法通車隻字未提，明顯心虛。在鐵路地下化方面，張善政說自己居中協調，但若檢視鐵路地下化計畫最核心的經費部分，過去張善政擔任副院長期間的行政院，僅願負擔199億元，直到2020年，才在閣揆蘇貞昌、市長鄭文燦、立委鄭運鵬及其他桃園在地立委的爭取下，增加到786億元，桃園市的市庫也因此大幅減輕580億左右的負擔。

黃韋鈞質疑，難道當初無視桃園在地需求、在雨天收傘的行徑，就是張善政所協調出來的貢獻嗎？黃韋鈞表示，雖然樂見張善政先生終於願意開始關心桃園市政，但若無法依據事實進行討論，持續對政策議題如此陌生，恐非桃園市民對這場選舉的期待。