台南殺警案相關位置圖，凶嫌於1.3公里外的土城高中棄車逃亡。（製圖／陳友齡）

台南殺警案震撼全台，警方調閱監視器發現，嫌犯在殺警後，將所竊取的機車棄置，搭乘計程車返回最初的竊車地點，在台南市赤崁樓附近買了杯飲料，再搭乘公車前往台南市立醫院急診室就診，但因傷口需要縫針與急診醫生發生口角，最後並未就醫離去。

已有民眾將鮮花擺放在民權派出所前面。（李俊淇攝）