囂張！嫌犯殺警奪槍搭小黃回竊車地 淡定買飲料上醫院 22:082022/08/22 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嫌犯殺警後返回最初的竊車地點購買飲料。（李俊淇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南殺警案相關位置圖，凶嫌於1.3公里外的土城高中棄車逃亡。（製圖／陳友齡） 台南殺警案震撼全台，警方調閱監視器發現，嫌犯在殺警後，將所竊取的機車棄置，搭乘計程車返回最初的竊車地點，在台南市赤崁樓附近買了杯飲料，再搭乘公車前往台南市立醫院急診室就診，但因傷口需要縫針與急診醫生發生口角，最後並未就醫離去。 已有民眾將鮮花擺放在民權派出所前面。（李俊淇攝） 台南第三分局前擺滿黑頭車，以便掌握線索後便能全員出動搜索。（李俊淇攝） 台南殺2警！陳偉捷「黑歷史」曝光 被害人怒轟社會敗類 台南竊盜狂徒狠殺2警！趙少康心痛喊話：警方應「這樣做」 殺警案挾持畫面流出 惡匪奪槍冷笑 員警遭勒脖滿身鮮血 #台南 #殺警 #竊車 #就診 #嫌犯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳偉捷狠殺2警！「臉書最後貼文」曝光 網友洗版飆罵 19:442022/08/22 生活 現場曾開4槍！台南2警遭偷車賊刺死 警猜測案發過程 14:412022/08/22 社會 錯認殺警嫌？ 行車紀錄器曝身材「略顯瘦」 警方回應了 21:332022/08/22 社會 割喉殺警兇殘手法罕見 資深警官曝犯嫌「襲警」犯罪心理 19:422022/08/22 社會 台南殺警奪槍案 陳其邁支持鐵腕緝凶 17:352022/08/22 社會 台南狂徒涉殺2警 院方曝警全身多處刀傷 搶救40分鐘無效 15:582022/08/22 社會 台南殺警奪槍震驚社會 警政署長呼籲各界提供線索 14:322022/08/22 社會 殺警惡徒照瘋傳 雲林警證實「就是他」上個月才犯案被抓 19:092022/08/22 社會 台南2警殉職！涂明誠從警16年 曾暖助環島日客 17:032022/08/22 生活 台南2警遭砍殺雙亡 鳳梨發文難過嘆：是友人的親屬 19:462022/08/22 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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