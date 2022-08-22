《數位中介服務法》草案條文曝光後，引發管制網路言論強烈質疑。在此敏感時刻，民進黨立委高嘉瑜直呼「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，更引用民進黨台北市議員王世堅名言「over my dead body」，卻被大批綠營支持者湧入臉書留言痛罵，更有人直呼高是「背骨仔」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉就直言，「高嘉瑜有賴清德幫忙，明年一定會當選」，引發討論。

吳子嘉今（22）日在YouTuber朱學恒的「阿宅萬事通事務所」直播節目中表示，若是年底大選桃園民進黨輸了，外溢效應出來，導致陳時中的台北也輸了，那「民進黨這個政權就垮了，所以桃園、台北很重要，這兩個地方一輸掉，蔡英文只能下台」，吳子嘉更預測，之後就是副總統賴清德出來選民進黨主席，那就「改朝換代」了。

吳子嘉更直言，高嘉瑜原來經過前男友林秉樞事件，本來明年不好選，但現在被打成「背骨仔」之後，「她明年一定會當選，因為賴清德不可能讓她落選，一定是全力輔選讓她當選」，吳子嘉最後也強調「所以改變才是會從桃園開始」。