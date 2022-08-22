台中市高中以下學校將於8月30日開學，因應未來疫情變化，中央今天公布相關停課指引，也使得遠距教學相關設備是否足夠引發關注，台中市議員陳成添質詢指出，教育部推動「生生用平板」計畫，但各縣市仍傳出平板不足或網速不足等問題，台中市準備好了嗎？

教育局長楊振昇表示，行政院補助生生用平板經費共500億，台中市分配到11億，目前全市平板數目約2萬6000台，學生借用數約6000台，目前的庫存量足夠，未來待中央經費核撥後將再添購6萬台平板。

陳成添接著說，除了平板的硬體設備，網路速度也很重要，之前就曾有學生網路卡住、偏鄉學校網素不足的問題，因過去很多學校都是教師或行政人員兼管網路、設備，他呼籲市府應針對教師的線上教學能力與相關設備做好準備，以應付未來疫情變化。

楊振昇說，過去2年來，各校已實施多次線上教學課程，教育局也鼓勵教師參加相關研習，銜接生生用平板計畫應無問題，未來也會持續完善相關設備。