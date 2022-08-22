政府的事誰在做？近年疫情衝擊台灣經濟發展及民眾健康，更間接讓東南亞柬埔寨等國拐賣台人日益嚴重，政府卻常被質疑沒做該做的事。近日有人將藝人賈永婕捐呼吸器、民間企業慈善團體捐疫苗、甚至網紅幫忙救援被販賣的台灣人等現象畫成漫畫，諷刺「網紅做政府的事、政府做網紅的事」，該漫畫被台北市議員王鴻薇、前立委蔡正元等分享，在社群網路上引起不小共鳴。

近日一幅六格漫畫在臉書社群瘋傳，前兩格寫道：「藝人做政府的事、政府做藝人的事」，講的是賈永婕捐呼吸器，但疫情指揮官卻私下不戴口罩嗨唱。中間兩格「商人做政府的事、政府做商人的事」，指民間企業慷慨捐疫苗，但疫情指揮官卻只顧著推銷高端疫苗。後兩格「網紅做政府的事、政府做網紅的事」則是近日時事，當網紅Bump冒著生命危險救台灣人離開人蛇集團，國家領導人卻只管著發吃美食的社群動態。

蔡正元分享這幅漫畫時說：「現在Cosplay很流行，網紅做官員的事，官員做網紅的事，但人民繳稅養官員，藝人、商人、網紅也都繳稅養官員，只是不知道養這種官員，要幹嘛？」王鴻薇也分享了這則動態。

這幅漫畫原始的分享者「觸極者 The Reacher」則寫道，「民進黨向來自吹『民主』，而看了他們這段時間以來的作為，不得不搖頭。到了如今的柬埔寨事件，網紅Bump先生，拼命救出了40位打工被騙的台灣人。我們的政府除了派警察到機場舉牌勸阻，其他務實的救援或任何行動，似乎還沒看到。選那些人當官，除了拍照打卡當裝飾，出事還是要人民自己處理。這樣還有意義嗎？（投稿：玳瑁貓）」

網友表示：「感謝民進黨的全面執政，讓全國民眾看清事實的民進黨真相」、「平行時空的悲哀」、「高端銷毀率的新聞被壓掉了」、「笑著笑著就哭了」、「成功的讓黎民百姓都能自立自強」、「最諷刺的是，還有臉敢說：『有政府，會做事』」。