民進黨台北市長參選人陳時中被質疑擔任疫情指揮官期間「3＋11」邊境管制沒有會議紀錄，而監察院也公布調查報告指出，決策過程雖無會議紀錄，但相關法令沒有明確規範是否應製作及公開。對此，在野黨痛批，利用國家力量護航陳時中，監察院關門算了。

監察院昨天公布監委浦忠成、蘇麗瓊調查報告指出，決策過程是在2021年4月13日指揮中心疫情監測組、邊境檢疫組、社區防疫組、醫療應變組及疾管署急性傳染病組、感染控制及生物安全組等6位組長討論後，共同向陳時中面報，陳時中拍板決定。

監委強調，從決定到實施的時間甚短，相關經過未善盡對外詳細說明的責任，請衛福部檢討改進；決策過程雖沒有會議紀錄，但現行法令未明確規範指揮中心指揮官作成決策前，須經何種會議的法定程序及應否製作、公開會議紀錄。

立院國民黨黨團總召曾銘宗痛批，3＋11傷害台灣這麼大，連糾正都沒有，監察院關門算了，蘇麗瓊曾是陳時中的次長，不但沒迴避調查，還如此護航陳時中，也該下台。

民眾黨立委蔡壁如怒轟，調查結果只說要檢討，連糾正都沒有，選舉到了，連監察權如此，明顯是國家力量護航陳時中。