知名直播主連千毅近日鬧婚變，被老婆「真人版娜美」石帕玉指控自導自演，想嫁禍她外遇，儘管連千毅示弱求和，石帕玉仍撂下狠話，若沒在限期內簽好離婚協議書，就要採取法律行動。事實上，石帕玉婚前的背景大有來頭，是PTT表特版知名正妹，曾在夜市擺攤，即便沒化妝，還是美人胚子，吸引連千毅瘋狂追求，光要電話就嘗試了500次。

石帕玉身高172cm，有雙修長的美腿，誇張的是，體型纖細還有E罩杯的傲人上圍，加上姣好的臉蛋和清純的氣質，在高雄鼎山夜市擺攤時期經常被客人側目，得到「白皙爆乳妹」的稱號；聲稱看過石帕玉的網友們紛紛認證，本人真的很漂亮，忍不住以「我戀愛了」形容石帕玉的美，還有狂粉揪團逛夜市只為目睹女神風采，成為另類的夜市新指標。

石帕玉卸下濃妝的模樣很清純、甜美。（圖／網路）

石帕玉曾在夜市擺攤，美貌轟動外界。（圖／網路）

外型集一身優點的石帕玉，也成為PTT表特版的常客，高顏值輕鬆通過鄉民嚴苛的考驗，每次都被推爆，鮮少有人按噓；而石帕玉過去常常經營個人臉書，大方PO各種美照，濃妝美豔、淡妝甜美、素顏清純，一度吸引破3萬人追蹤，只不過後來關版，作風轉為低調。

石帕玉和連千毅結婚9年多，育有2個寶貝兒子，連千毅經常在臉書放閃，未料卻被踢爆都是假的，石帕玉20日在臉書公開連千毅傳給她的絲襪影片，怒控丈夫自導自演，想潑她搞外遇的髒水；連千毅反咬娜美妻說謊，還亮出1千萬的匯款證明表示自己從沒虧待過妻小，結果再遭娜美妻爆料：「要我繼續爆料1000萬的來源嗎？」

連千毅一改強硬的作風，態度突放軟，跟網友解釋只是愛老婆才會吃醋，還跟對方道歉並誇讚：「娜美是非常非常好的女孩子」，絕對不同意離婚，也在臉書曬出夫妻的甜蜜合照，發文道歉：「我不是怕老婆，而是尊重老婆，家裡面，媽媽跟老婆最大」。

不過石帕玉再度發文強調沒跟連千毅和好，更撂下狠話：「為期一個月，他若不肯自動簽離婚協議書，最後雙方只能走法院」，但此文目前已刪除或更改隱私設定，沒向外界公開，婚變鬧劇讓網友看得一頭霧水。