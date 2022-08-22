因疫情停辦2年的亞洲最大電競嘉年華WirForce，今年11月將以「世界重啟」為主題，重返台北花博園區，展開4天3夜不斷電LAN PARTY，與各種豐富的線上線下娛樂內容，宣告正式重啟2022年終最大電競娛樂盛事。

瞄準年輕世代，日系車商TOYOTA今年並首度跨界冠名贊助，WirForce也於現場展示TOYOTA的GAZOO Racing車系，同時透過賽車遊戲讓消費者體驗駕駛GAZOO Racing賽車的極速快感。

WirForce 2019吸引超過20萬參觀人流與超過百萬的線上觀看人數，主流觀眾涵蓋了18～35歲年輕族群。今年預期在配合防疫措施下，現場亦估可達23萬參觀人流。看準年輕族群的參與度，日系車廠TOYOTA並首度冠名WirForce，希望透過與WirForce的合作，傳遞TOYOTA的熱情活力以及深耕年輕市場的決心。

過去TOYOTA持續跨界經營遊戲市場，包括贊助電競聯賽、打造電競實境秀，更自2019年與知名電玩遊戲《跑車浪漫旅（Gran Turismo）》，攜手合作舉辦國際電競賽車賽事「GR Supra GT Cup」，讓全球各世代玩家都能輕鬆享受賽車與跑車體驗。2021年更打造全球性賽事「TOYOTA GAZOO Racing GT Cup」，讓玩家在遊戲中能體驗到所有GR車款。

以不斷推出各種創新娛樂內容、帶給大眾歡樂的WirForce，與TOYOTA鼓勵人們 「start your impossible」的理念不謀而合。TOYOTA除了在車款與性能上面不斷突破創新，更希望可以幫助人們超越不可能、跨越原有的終點線。基於這樣的理念，TOYOTA也積極尋求不同合作夥伴，企圖超越自己的極限，並期能透過這次與WirForce的合作，將這樣的精神傳遞給年輕族群。