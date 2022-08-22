原先由易遊網經營的環島之星觀光列車合約即將在今年10月底到期，台鐵局從8月22日起至9月12日招商公告「111-115年度環島之星觀光列車經營權利案」為期22日，最優經營者結果最快預計在9月底可出爐。

台鐵2019年時將使用多年的環島之星列車改裝，花費7,900萬元升級，希望為台鐵可以帶來5,200萬元年營收。在疫情前，2019年環島之星年營收約有4,900萬元，距離台鐵原先目標並不遠，但後來遇到疫情衝擊營收表現。

台鐵局官員表示，雖著疫情趨緩以及暑假旅遊熱，環島之星表現回溫，截至7月已經累積2.9萬人次搭乘，營收已達2,400萬元，相較5月疫情嚴峻時的慘況已經大不相同，希望在10月時可以敲定新一期的經營業者，讓環島之星營運無縫接軌。

據悉，環島之星列車中台北-花蓮一段較為熱門，日前舉辦環島之星招商說明會時約吸引6、7家旅行業者關注，希望配合疫後解封旅遊熱潮可以潛在投標業者踴躍參加。