馬來西亞一名年輕的家教老師近日被指控侵犯國小男童，多次要求脫光上課，甚至伸出狼爪摸他下體。離譜的是，該名狼師是性騷擾慣犯，過去2年多次被其他家長揭發，想不到案件未結又出事。

根據馬媒《中國報》21日報導，性騷慣犯的身分為年僅23歲的華裔男子，2年多來靠著一對一家教為業。近日卻被家長指控，老師傳訊息要求更換上課地點，她才與就讀小五的兒子討論，豈料孩子卻說「可以不要給老師教嗎?他叫我脫光光上課…」當下這句話對為人母的她來說椎心刺骨。

該母親透露，最早是在一間補習班認識這名老師，後來才自己出來開業，2名子女其實一直跟他補習，稱「2年多來第3次換教室，都在甲洞以地區」；他疑似只對男童感興趣，問了女兒上課情況，並沒有任何不適當的舉動。

現在，男童母親只希望不要再有更多受害者，心碎說道「將孩子養大不容易，只求他們平安長大」。

據悉前前後後至少10名學生給狼師上過課，去年(2021)曾被指控，教學過程強行以手摸8歲男童下體，更試圖要求口交，惡行曝光更在記者會上哀求別報警，保證絕對不會再犯。