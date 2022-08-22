林佳龍又趕場到泰山替尋求連任市議員的賴秋媚造勢。（呂健豪攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍，今（22）日晚間連趕2場造勢活動，他先到新莊替首次參選市議員的翁震州站台，隨後又趕往泰山替爭取連任的賴秋媚站台。2場活動林佳龍再度火力全開，對準侯市府的各項政策猛攻，包含假牙補助、社會住宅、人均社福津貼等議題，更酸侯友宜只想選總統是「吃碗內、看碗外。」

林佳龍在新莊的場次，說新北升格12年、國民黨執政17年，但進步卻比六都跟國際都市慢。光是鄰近的桃園市，在交通、捷運、社會福利都比新北好，使得桃園人口增加，但新北市卻減少，甚至有長輩為了假牙補助說要遷戶籍到桃園，更酸侯市府沒有補助就算了，還叫長輩顧好真牙，有些長輩連牙都沒了，還說要塗氟，到底要塗在哪裡？

林佳龍批評，新北市民一年的人均社福津貼只有6500元，比不是台北市的破萬元，甚至連桃園市的8700元都比不上，連長照2.0、0到6歲國家養這些社福政策都是中央出的錢。接著又批評，新北市有400萬人口，但社會住宅只建了6500戶，完全無法跟人口不到250萬的台北市，卻自己規劃了1萬9000戶比擬。

林佳龍說，現在新北市最重要的就是交通建設及產業環境，新北市現有的重大建設，都是他擔任交通部長任內所核定的，雖然侯市府現在做的塭仔圳開發、五股垃圾山清除是正確的方向，但是卻沒有配套措施，產業沒有出路，對於可以帶動1000萬人口、成為首都圈領頭羊的新北市來說，根本是殺雞取卵，而產業的外移也是人口減少的原因。

至於做好做滿的議題，林佳龍更提當年的朱立倫跟韓國瑜，說這2人都是當市長到一半，「落跑」去選總桶，最後一個輸得難看只能回來繼續當市長，另外一個則是連市長都被罷免，所以他向侯友宜喊話，如過要選市長，就要向選民承諾做好做滿，否則就是騙票，如果想選總統，那就把新北市長的「職缺」讓出來，他更酸侯跑到各縣市「取經」就是「吃碗內、看碗外」，還讓藍營的小雞成天找不到人。

林佳龍對支持者表示，未來若是當選，一定會讓新北市變得更好，除了社福、社會住宅之外，產業需要規劃，交通建設也要發展。他指出，五泰輕軌一定要做中運量，當初會同意輕軌系統，那是因為地方有主導權，交通部是站在幫忙的角色上，但這樣的規劃不但不夠好，也不夠有遠見，只看當前的需求，完全沒有超前部署。

所以他和台北市長參選人陳時中已經在討論，因為雙北 1280 月票效益很好，未來希望讓雙北的捷運公司一起合作、拿出雙北首都圈公共運輸的票務系統，讓新北、台北的捷運不會因為縣市分界而受到影響。新北市是槓桿首都圈發展的關鍵，把法令規章、投資環境做好，「400 萬人可以像齒輪一樣轉動 1000 萬人的發展」。