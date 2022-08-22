民進黨基隆市長參選人蔡適應本月1日受邀參與基隆中元祭清法戰爭殉職軍人聯合普渡大典，他強調，在他就任立委後，積極推動清法戰爭紀念園區，並提及法國國會近期就有3次訪問團訪台，以及兩邊經貿合作升溫。昨（21）日蔡適應也在臉書上表示，「在基隆中元普渡是一個全民信仰」，更說「我們在清法戰爭園區與法國人祭祀，也在中元祭的放水燈遊行與新住民同樂」，引發討論。

蔡適應21日在臉書上表示，在基隆「中元普渡」是一個全民信仰，雙手合十代表我們對族群和諧的祈禱，傳承168年的「雞籠中元祭」即將圓滿落幕，如今台灣不再有械鬥、基隆包容更多族群。蔡適應更說：「我們在清法戰爭園區與法國人祭祀，也在中元祭的放水燈遊行與新住民同樂，基隆是一個族群文化薈萃的地方」；蔡適應最後也感謝「每位在行程中給予適應鼓勵的朋友」。

蔡適應1日參與基隆中元祭清法戰爭殉職軍人聯合普渡大典時說，基隆曾在137年前捲入清法戰爭，自己擔任台法國會友好協會理事長，法國在台協會曾表示基隆的重要性，每一任主任、副主任上任時，都會拜訪基隆、緬懷殉職海軍將士，因此他就任立委後，推動大基隆歷史場景再現計畫，讓法國公墓與周邊地域整合，成為清法戰爭紀念園區。

蔡適應提到，駐法代表處為我國歐洲最大館處之一，今年2月法國政府公布印太戰略報告提到，台灣為經貿策略上「關鍵夥伴」，台法雙邊貿易額較前年上升19％。他提及，未來若當選基隆市長，會努力推動基隆與法國間的貿易，增加更多與歐盟成員國間的互動，讓基隆的貿易和觀光發展持續推向國際。