知名YouTuber蕾菈（Lyla）擁有精緻的五官與超兇猛的火辣身材，加上她還是「反骨男孩」成員，自然不做作的性格受到大批粉絲們喜愛，因外貌神似歌手鄧紫棋被稱「小鄧紫棋」，而去年她認愛DJ湯宇後，今年2月兩人便選擇在男方生日當天登記結婚，婚後也開始享受一家三口的幸福生活，並經常不吝嗇在社群媒體上互動，近期蕾菈釋出拍婚紗照的花絮，火辣造型掀起網友討論。

從蕾菈釋出的花絮中可以看到她穿著羽毛造型的婚紗，背後開深V到腰間，前面洩一片春光，好身材一覽無遺，浪漫造型也可以很火辣，讓不少網友大飽眼福，她和老公湯宇從白天拍到晚上，夕陽下兩人緊貼合照，畫面十分唯美，拍攝結束蕾菈換回休閒服裝去附近的網美餐廳用餐，她牛仔布造型的比基尼式上衣十分吸睛，好身材的蕾拉更用多種視角拍攝傲人雪乳，俯拍、拉近拍通通滿足，很懂粉絲的心理。

火辣造型釣出橫綱凱咪（現改名：言子軒）留言：「有夠不愛穿內衣的妳」，蕾菈幽默地承認：「隆乳幹嘛穿內衣啦」，大方承認自己沒有穿內衣，面對粉絲詢問做人進度，她也表示：「哈哈哈對！正在努力中」，並預告這次拍攝的成品充滿仙氣，不過還不能發，讓大家耐心等待。許多粉絲留言誇讚：「影片超美」，有人不忘提醒：「真的要好好穿內衣」，讓蕾菈無奈笑回：「什麼啦」。