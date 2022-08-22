台股22日下挫逾百點，反攻之路稍稍受阻，里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧提出，眼前要關注評價面、iPhone需求與大陸四川限電影響供應鏈三大風險，不到全面樂觀時刻，然值得留意布局產業龍頭時機點，最青睞晶圓代工龍頭台積電（2330）與鴻海（2317）。

陳鈞寧表示，儘管不少半導體股股價年初以來已重挫30％～50％，評價面看來似乎很便宜，但是，明年上半年獲利下修的風險猶存，屆時本益比可能變得更高、評價反而不便宜。

其次，部分下游硬體製造商進入傳統旺季，加上新iPhone量產推升營運的期待感十足，但目前寄望的都是拉貨動能而已，萬一終端需求不如預期，這些供應商也將面臨獲利下修風險，尤以二線供應鏈受害最甚。再者，大陸四川近期面臨限電危機，大陸不斷上升的營運風險將加速產能轉移，下游硬體等供應鏈面對的挑戰愈演愈烈。

在台股布局選擇上，里昂證券最看好台積電與鴻海，堅持挑選營運聚焦高階產品、具備產業地位優勢的領頭羊，避開與消費性電子關聯較深的二線供應商。