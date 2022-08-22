國發會今公布最新「2022年至2070年人口推估報告」，我國人口紅利將於2028年結束；而少子化威力在後頭，我國工作年齡人口(15-64歲)今年預估有1630萬人，在持續遞減下，2030年工作年齡人口降為1507萬人，2070年將再降至776萬人，減少幅度超過一半以上。

此外，工作年齡人口結構也同步趨高齡化，45-64歲中高齡者占工作年齡人口之比率將由2022年43.3％，提高至2070年48.8％，顯示未來我國工作年齡人口將近一半為中高齡者；國發會副主委游建華表示，這些指標都是警訊，當工作人力出現缺口，各部會必須密切關心、超前部署來因應。

少子化的問題不僅只工作人口減少，扶養比也產生急劇變化；游建華舉例，1980年平均15為青壯年(生產者)扶養1名老人，2020年降至4.0：1，到了2070年卻降至平均1.1名青壯年，要扶養1名老年人口，扶老負擔持續加重。

國發會人力發展處處長林至美也表示，幼年與老年人口將於2060年開始超過工作年齡人口，扶養比逾100，「較前次推估提前4年」，老化程度稍有增加。

林至美指出，最大的問題是台灣總生育率太低、1.0人以下，全世界敬陪末座的就屬台灣、南韓，日本雖然是超高齡化社會，但近年來總生育率也回升到1.3人以上，歐美國家也有1.5、1.6人的水準。

台灣幼年人口急遽下降，我國目前工作年齡人口占總人口比例目前還有7成左右，與主要國家相比仍處於高峰，但少子化的關係，像今年虎年新生兒僅13萬多，未來工作年齡占比的下降速度，將快於其他主要國家，到了2070年只剩47.8％，將比美國、德國甚至日本還要低，上述國家的占比都還有5成以上水準。

面對人口課題，林至美表示，將提高生育率減緩人口老化速度，開發高齡及女性人力資源、鼓勵產業轉型、加強移民等政策方向來執行。