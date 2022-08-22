俄羅斯今晨朝烏克蘭南部札波羅熱核電廠的西側城鎮發射火箭。另外，烏克蘭首都基輔（Kyiv）由於擔心俄國攻擊，下令本週禁止辦理集會慶祝烏克蘭脫離蘇聯獨立31週年。

路透社報導，烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）附近頻遭砲彈和火箭襲擊，外界擔心恐將發生核災，要求核電廠周邊區域應非軍事化。這座歐洲最大核電廠位於俄軍占領的第聶伯河（Dnipro River）南岸。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後不久即占領札波羅熱核電廠，但目前運作主要仍靠烏克蘭技術人員。近來烏克蘭與俄羅斯互相指責對方砲擊核電廠附近，其中一些砲彈還掠過核電廠。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）今天在通訊軟體Telegram寫道，昨夜俄軍火箭從核電廠所在的俄占區安赫德（Enerhodar）發射之後，橫越第聶伯河，落入尼科波區（Nikopol）和鄰近的克利福洛區（Kryvyi Rih）、希奈尼柯夫斯基區（Synelnykovsky），造成至少4人受傷。

烏克蘭也通報，一枚俄軍飛彈擊中烏克蘭西南方的沃茲涅先斯克（Voznesensk），距離烏克蘭第2大核電廠不遠。

24日是烏克蘭獨立31週年，也是俄烏戰爭滿6個月的日子。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已示警，俄國可能發動更多重大攻擊。

基輔地方當局已下令今天至25日禁止舉辦與獨立日有關的大型公開活動、集會和其他聚會，因為俄國可能會發動火箭攻擊。

另外，根據烏克蘭參謀部今天上午更新的消息，俄軍逐漸朝烏國南部重要目標尼古拉耶夫市（Mykolaiv）方向推進，已進入布拉戈德納特涅區（Blagodnatne）。

俄軍也試圖重整旗鼓，朝頓內茨克州（Donetsk）重要城鎮皮斯基（Pisky）、巴赫姆特（Bakhmut）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）推進。

頓內茨克州與鄰近的盧甘斯克州（Luhansk）共同組成烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbas），莫斯科部隊已於今夏占領盧甘斯克州。

烏克蘭參謀部更新的消息顯示，俄軍砲彈和火箭發射系統擊中巴赫姆特附近的索萊達（Soledar）、柴采韋（Zaytseve）和比洛戈里夫卡（Bilogorivka）等地區。

當地政府表示至少有兩名平民身亡，俄國否認攻擊平民。

路透社無法獨立驗證戰場上的消息。