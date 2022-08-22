繼暑假首檔動漫祭吸引滿滿人氣與買氣之後，中友百貨再度祭出動漫迷最喜愛的主題展，本次邀請享譽全球《新世紀福音戰士EVANGELION》官方潮流品牌特展「RADIO EVA ART展」，以及充滿夢幻魔幻的日本知名動畫庫洛魔法使，特別和日方爭取以「夢色 花開 庫洛魔法使特展快閃店」形式在中友百貨登場。

中友百貨表示，本次展覽自今（22）日起至9月18日在中友百貨C棟13F國際大廳展出，一次提供給《新世紀福音戰士EVANGELION》官方潮流品牌特展「RADIO EVA ART展」、「夢色 花開 庫洛魔法使特展快閃店」以及「庫洛魔法使透明牌篇Cafe stand」三大展區，IG必拍美照、獨家特販周邊、以及豐富專屬回饋好禮！

本次特展將完整呈現以《EVANGELION》日常人物時尚及全新機體風格，由知名繪師-米山舞、柿川健太、平松禎史、SHIGETO KOYAMA用原作看不到的場景下，在平面畫作中建構出新立體概念。現場除展出43幅空運來台帆布畫作外，同時提供日本限定商品及品牌潮流精品展售，以及台灣限定Cafe stand企劃，全展免費入場。

「RADIO EVA ART展」展出43幅由知名繪師米山舞、柿川健太、平松禎史、SHIGETO KOYAMA的印象帆布畫，俐落筆觸與不同媒材的結合，以不同視角新譯EVA風格，展現福音戰士駕駛員們的日常生活及EVA機體新視覺意象！現場同時開放販售或特別訂購，讓每位粉絲都有機會收藏喜愛繪師的創作。以柿川健太繪製的特獨機體的主題視覺裝置，也是本展最吸睛的時尚朝聖亮點。

此外，「夢色 花開 庫洛魔法使特展快閃店」將展示多幅特選彩稿，帶讀者感受CLAMP老師令人嘆為觀止的畫技魅力、「台灣用庫洛魔法使特展視覺圖」特別取得日方同意展出，先前錯過的朋友不用再搥心肝，快來跟小櫻合影留念吧！