今年初英特爾宣布在俄亥俄州興建晶片廠後，當地政府及民間企業全都為了這個大型經濟發展計畫摩拳擦掌，不料才剛動工就遇到瓶頸，因為當地營造業早已深陷缺工問題，如今不知從何找到7千名建築工人來幫英特爾建廠。

英特爾在年初宣布投資200億美元，在俄亥俄州首府哥倫布東邊近郊興建占地122萬坪的園區，內含兩座晶片廠。

房地產公司VanTrust Real Estate表示，英特爾當初之所以選在俄亥俄州興建晶片廠，除了州政府提供價值20億美元的各項優惠措施之外，主要就是看好當地豐富的人力資源。

然而，英特爾園區預定地所在的俄亥俄州中部地區近來已有許多大型營建案正在進行中，包括哥倫布市中心的28層樓高希爾頓酒店，及價值20億美元的俄亥俄州立大學醫學中心。

聯邦政府資料顯示，今年5月俄亥俄州中部地區有將近4.5萬名商辦及住宅建築工人，較去年5月增加1,800人，但光是應付上述營建案已經人力吃緊。