由於憂心美股夏季反彈行情只是批著鴿皮的熊市反彈，導致華爾街再度瀰漫謹慎氛圍。高盛銀行認為美股上漲空間有限、下行風險隱現。摩根士丹利則建議此時持有現金部位應是最佳投資策略。

美股本周將迎來波動劇烈的一周，投資人將聚焦本周召開的傑克森霍爾央行年會，Fed主席鮑爾就通膨、經濟前景與利率決策的最新看法。由於多數分析師認為鮑爾可能重申先前Fed官員對抗通膨的鷹派立場。

高盛首席美國股票策略師柯斯丁（David Kostin）在客戶的報告中提到，由於標普500指數僅僅花了17周時間，就已逼近該投行對其指數預期在年底4,300點目標。他認為美股目前上漲空間已有限、至於下行風險則逐漸浮現。

柯斯丁指出，他現今的最大憂心，在於美股可能步入2000年的陷阱，就是即使升息循環已經停止，但美國經濟可能陷入衰退，導致美股依然持續走跌。

摩根士丹利策略師席特（Andrew Sheet）則建議投資人此時應該考慮將持有現金視為可行的投資策略。他說過去12年，持有現金完全是防禦性的決策，因為相較其他資產，它所提供的報酬率是最差。席特補充從2010年到2020年這段期間，若不計2013與2018年，美元報酬率均不及標普500指數與美國10年期公債。

不過他提到，目前市場情勢已經出現翻轉，隨著升息預期加劇風險資產的壓力下，目前與美股、美債、投資級公司債與高收益公司債相比，現金反能提供較高殖利率、流動率與更好的12個月總報酬率、而且波動性也較低。

此外摩根士丹利還看好美元對其他貨幣在未來還有續升空間，尤其是兌歐元。歐元兌美元22日再度跌破平價水準。