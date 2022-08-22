台灣的文旦、茶葉、口罩及包材，今年擴大外銷日本市場。農糧署今年再度與日本笠間台灣辦事處攜手合作，22日將台灣的文旦封櫃出口至日本，供應日本茨城縣笠間市及大洗町內，共計21所學校、約6,930位學童的營養午餐水果；另台灣的茶葉、口罩、食用米，及包材，也擴大外銷日本市場。

農糧署輔導外銷業者及產地農民團體合作，將擁有優質產銷履歷的台灣文旦，外銷日本。農糧署說，台灣外銷日本的文旦，自前年13公噸，成長至去年45公噸，成功開啟中斷20多年的日本市場。農糧署表示，今年業者接獲日本訂單及低溫檢疫處理排程數量50公噸，已超越去年外銷量，顯示台灣文旦品質，深獲日本市場認同。

華剛茶業指出，公司梨山烏龍茶、阿里山烏龍茶及金萱茶，出口外銷給日本通路及知名品牌、神農市場及日本亞馬遜等通路，至今年8月止，公司出口金額逾400萬元，呈現年增走勢。

華剛2021年勇奪歐洲Monde Selection的世界品質評鑑大賞二金及一銀獎、2018至2020年法國巴黎AVPA《世界茶葉比賽》金獎，及2016年日本世界綠茶評比雙項《最高金賞》大獎。因華剛勇奪上述日本大獎，加上茶葉品質好，成功進軍日本市場。

此外，為搶攻中秋節送禮商機，華剛22日也與梨子咖啡館共同發表「梨子嚴選好物」與華剛「HGT」茶品，聯名推出秋節禮盒搶市。梨子咖啡館推出圓薄燒、牛軋軟酥糖、法式鳳梨酥，及玫瑰戀人芝心月餅等多種組合，搭配華剛的梨山茶包，聯合行銷，搶攻中秋節禮品採購商機。

宏全強調，公司外銷日本的主力產品，以塑蓋、瓶胚為主，提供客戶用於咖啡、茶飲料及瓶裝水，宏全與日本客戶合作後，2014年僅6千萬元營收，占台灣營收0.7％，但至2021年增長10倍，日本客戶包括知名便利商店及中大型飲料廠商，外銷日本營業額占台灣營收的7.2％，今年可望比去年再成長5～10％。

中衛前年10月起，開始外銷CSD彩色口罩到日本，實體通路以日本的Loft、東急Tokyu Hands，及藥妝店松本清等，共計8百多個據點。電商通路則包含日本樂天、Yahoo及Amazon。由於日本當地極喜愛白色口罩，中衛即將在日本推出全新Simply White 3D立體系列，採用日本限定包裝設計，預料將掀起另一波搶購潮。