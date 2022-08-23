總統管不到台海衝突？自從美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共圍繞台灣海域軍演升高了兩岸緊張情勢。前大使介文汲22日在《正常發揮》節目指出，當初前總統陳水扁在執政最後階段跟美國關係不好，所以美方施壓瑞士抖出扁的秘密帳戶；如今台海情勢緊張，美國要將主導權掌控在手中，勢將掌握軍隊、情報，甚至重要部門及島內動員能力，中華民國總統蔡英文的權力將被美國邊緣化。

介文汲表示，「真正要台灣獨立的這個機會能夠來到，是要美國出手把中國大陸打敗，掌握在美國手上。美國人也不是傻瓜，它也不想要被你挑起來的戰爭捲入，不管將來是戰、是和、是拖，還是繼續鬥，我是穩穩坐在這個駕駛座上，你們在旁邊的不要吵，你根本就沒有發言權！」

「台海的主導權，美國會把蔡英文牢牢地逼到旁邊，直接掌控方向盤，不信任她了。」介文汲說，「而且某種程度它也怕蔡英文不合作，因為它有時候可能要把你台灣犧牲。那起碼現在在搶台灣高端的這些電子業裡面，蔡英文屁都不敢放，就妳蔡英文不要擋到美國人佈的局。所以蔡英文是恭順得不得了，她有那個必要把我們這些重要的產業一個個送往美國嗎？今天來一個小咖的州長，妳也在那邊跟他玩那些東西，我覺得她是在跟美國輸誠。」

介文汲指出，「她身邊有些顧問人員，碰到美國的時候有些大頭症，以為美國人就是很好影響的、美國人比較單純，完全沒這回事。陳水扁就碰過，陳水扁非常地慘，我認為陳水扁最後的弊案，最後會身陷囹圄入獄，跟他最後階段跟美國的關係不好有關。」

「因為陳水扁弊案第一槍是誰開的？是瑞士開的。」介文汲強調，「你知道瑞士這個國家專門收贓物的，是一個收贓大國，收贓的就是不能把那些小偷都曝出來，曝出來一個名字的話，世界那些大官、貪官汙吏的錢都想逃走。可是曝出來了，為什麼？因為瑞士地方檢察官寄了一封信給我們駐瑞士代表處說：『你們查一下喔，我覺得這個帳戶有點異常性』，而這個帳戶查了一下，是屬於陳致中。」

介文汲說，「我在瑞士待了很多年，我知道瑞士這個國家建國，靠秘密帳戶。那時候美國正在給瑞士極大的壓力，因為那時有一個瑞士籍的導演，在美國很有名，後來他因為跟一個未成年女性有性方面的，被拿出來炒；美國藉由這個導演的事情，正要開始追查美國人的海外資產，要追美國的富豪在海外的稅，抓的大頭就是瑞士，所以瑞士那時承受美國政府極大的壓力，要它放棄它立國的根本，就是秘密帳戶。」

「它是絕對不肯透露，可是就丟了一個陳水扁的東西出來。」介文汲表示，「沒有一個很強大的壓力，不會讓它這樣自毀長城。阿扁那時在電視上說『我這輩子就做了一件錯事』，就是那個帳戶，600萬美金，交代不清，就垮下來了。現在我覺得蔡英文她也知道，在裴洛西事件以後，當然在外界她不會表現得很清楚，可是妳有沒有讓美國政策核心的人認為，『這個蔡英文又犯了跟陳水扁同樣的錯誤』，那絕對會找機會kick back(反擊)，而且直插她的眼珠。」

主持人丹伸廣說：「蔡EE她的把柄就是論文，當然這只是一個說法啦。」介文汲強調，「我覺得還不只這些，你要CIA(美國中央情報局)的話，一個file(檔案堆)，隨便抽幾個就可以了，美國的情報不是吃素的，你只要跟美國打過交道，它都有一個file，隨便抽。所以我覺得，兩岸進入深水區，美國也知道將來情勢變化很大，我覺得它已經掌握這個駕駛座。」

「最先開始它會掌握軍隊，還有情報方面。」介文汲說，「你看將來美國就不會來指指點點建議，你會看到大批美國的手伸進，尤其我們的軍事防衛的整個體系。那就是要照它的意思辦事。美國事實上從烏克蘭2014年這場戰爭開始之後，透過北約，美國的整個軍事部門就已經進入到烏克蘭了，其實到今年開戰之前，它們已經在那個地方實地跟烏軍配合，這是美國人做事的方法。我認為它們不可能在兩岸愈來愈可能短兵相接的時候，它會不設法掌握住人、重要部門、情報，甚至它在島內的動員能力，我覺得它都會做。」