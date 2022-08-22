烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台定居，現在邊念大學邊經營Youtube頻道，日前她認愛大馬男星祖雄，還自爆兩人從砲友轉正，態度相當大方。近日，佳娜被問祖雄那話兒的尺寸，全說了。

有「同志天菜」美稱的祖雄，外型陽光、身材健壯，曾在寫真集中秀出雄風，很滿意自己的尺寸，自爆被過往的女友量過有18公分，歷任皆讚不絕口。而他跟佳娜從砲友升格為戀人關係後，再度勾起網友的好奇心，剛好佳娜近日在IG開放提問，就大膽地詢問：「一直有聽到傳聞妳男友的很大，是不是真的呢？」

自稱「老司機」的佳娜毫不避諱兩性的問題，直率地回：「如果不是真的，他怎麼有辦法成為我的男朋友，哈哈」，直接認證祖雄18公分的傳說。

此外，還有網友問佳娜跟男友能否接受性愛方面「3人行」？佳娜傻眼地回：「誰要跟自己男朋友（女朋友）玩這種遊戲，神經病，交往之前要先玩，交往的時候，只能懷念」。至於被問有無嘗試過戶外性愛，佳娜坦言野溪、海灘上都有試過，作風相當大膽。

佳娜、祖雄15日在Youtube頻道公開戀情，坦言兩人起初都沒有很想談戀愛，約定好不要想太多，但除了肉體關係，私下還常常約出去，逐漸昇華成情侶的關係，直到現在穩定交往後，兩人決定跟大家分享好消息，獲得外界祝福，粉絲數不跌反升。