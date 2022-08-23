隨著中秋節的腳步接近，糕餅業者無不卯足全力端出各式月餅禮盒搶市，在台中有「貴婦冰淇淋」封號的「Bulga寶格冰淇淋」在中秋伴手禮市場也不缺席，一口氣推出3款中秋禮盒搶市！包括以3款冰朵蛋糕組合的「藏月冰朵」禮盒，以及18杯經典口味冰淇淋組合的「好秋團圓」禮盒，還有首創的冰朵蛋糕+冰淇淋的「沁涼月圓」禮盒，成為中秋送禮自用的新選擇。

台中名店「Bulga寶格冰淇淋」，以製作、販售冰淇淋起家，業者運用多年精研冰品經驗，開發出業界獨創的冰心蛋糕，深受市場好評。負責人陳苡榛表示，美好人生不能缺少甜品，只是多數人愛吃又怕吃多鮮奶油，或者甜度過高，造成身體負擔。

有鑑於此，寶格開發出冰心蛋糕，取名「冰朵蛋糕」，蛋糕體精選麵粉搭配台灣在地蓬萊米，是「米淇淋」蛋糕，與坊間出品的蛋糕不同。因為一般蛋糕為了在解凍後仍維持原本濕潤口感，製程中會加入大量油脂，成為健康負擔。「冰朵蛋糕」是採用獨家製程，打造最佳黃金油水比例，讓蛋糕體即使經過急速冷凍也不致散失水份。

值得一提的是，寶格很接地氣，「冰朵蛋糕」原料大多採用台灣農特產，除了在地蓬萊米外，還有柳橙、檸檬等水果，調配烘烤出爐後，即刻鮮藏凍結，將美味封藏，可隨時解凍食用，品嘗最純粹的自然本味。

冰朵蛋糕共有濃郁蛋香經典冰朵、柳橙冰朵、巧克力柳橙冰朵及檸檬冰朵等四種口味，寶格推出「藏月冰朵」禮盒，消費者可自行搭配口味，一盒3條含運費冷凍宅配到府750元（原價1,200元）。

還有鐵粉直接說：「想吃好吃的寶格冰淇淋，但也想吃到新款蛋糕！」為回饋寶格的忠實顧客，因此推出「兩個心願 一次滿足」的「沁涼月圓」禮盒，內含一條冰朵蛋糕+8盒冰淇淋，冰朵蛋糕可由四種口味中任選1款，冰淇淋的組合為巧克力、牛奶口味各2杯，剩下4種口味則為紅茶、桂圓、抹茶、蘭姆葡萄各1杯，可冷凍宅配到府899元(原價1,350元)。

以冰淇淋起家的寶格，中秋禮盒當然少不了冰淇淋組合，「好秋團圓禮盒」被18杯冰淇淋塞好塞滿的組合，把寶格經典不敗的各式口味冰品有牛奶、巧克力、紅茶、抹茶紅豆、桂圓、蘭姆葡萄等等一次到位，冷凍宅配到府1,199元(原價1,800元)。

陳苡榛強調，寶格冰品嚴選原料，包括使用紐西蘭乳源的乳品外，為了讓消費者體驗台灣富饒農產品，也大量採用各縣市風味名物，如苗栗有機茶加入蜜香紅豆製成的抹茶紅豆冰淇淋，還有台南東山煙燻桂圓成就香燻味十足的桂圓冰淇淋，不僅好吃，品質還有保證，消費者可以吃得安心。