勤跑基層走到鞋子都破了！年底九合一選舉逼近，新北市議員選戰強度比市長對決更高，每個選區都有如死亡之組般競爭激烈，參選淡水、八里、三芝、石門區的彭莉惠勤跑基層，走到連鞋子都穿底破洞，讓身為客家人的她直呼要買三秒膠黏鞋，選民粉絲紛紛幫她加油，鼓勵她買雙好走的鞋繼續打拚。

彭莉惠21日在臉書貼出她與市民朋友一起晨操的照片，寫道：「謝謝我的好兄弟三芝體育會徐佑維理事長。莉惠與大家一起晨操健走，特別開心。」展現了活潑親民的一面，也與早起的婆婆媽媽們打成一片。

事實上，彭莉惠跑行程不只做做晨操這麼輕鬆，日前她PO出自己鞋子破掉的照片，寫道「［選戰百日倒數］努力跑行程，跑到鞋子都破了。把握時間，等下買三秒膠黏鞋」，鞋子穿到破了都捨不得丟，要買三秒膠將鞋子補好繼續使用，展現了客家人勤儉的美德。

網友留言表示：「夠認真的證明」、「辛苦了！趕快買雙好走的鞋子才能繼續衝衝衝」、「客家人勤儉持家，鞋子壞了用三秒膠黏一黏繼續衝，有夠拼，辛苦加油」、「哇辛苦了，連鞋子都穿破了，要換運動鞋好走沒有負擔喔！」、「加油加油！別忘了補充水分」，加油打氣之餘不忘祝她高票當選。