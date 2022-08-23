歐洲五大足球聯賽(西甲、英超、德甲、義甲、法甲)8月5日起陸續展開新的球季，賽程會一直進行到明年5月，整個賽季期間合計將會有超過1,800場的精彩賽事，大家可以鎖定喜愛的球隊及運彩各項玩法，包括高賠率的「正確比數」、「半/全場」、「冠軍」以及高中獎率的「不讓分」、「讓分」、「大小」等，也可以再加上「包牌」或是「串關」等投注眉角，享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣。

歐洲五大足球聯賽8月陸續開踢 運彩有推薦的玩法嗎?

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

歐洲五大足球聯賽除了英超偶爾會有賽事排在週間外，其餘賽事幾乎全都是安排在歐洲當地的週末舉行，大約是台灣時間的週六凌晨到週一凌晨，賽制全部都是採用「雙循環積分制」，也就是毎個球隊與同聯盟的其他球隊都會在主場及客場各進行1場比賽，西甲、英超、義甲及法甲均為20隊，因此毎個聯盟的總場次都是380場(20X19/2X2＝380)，至於德甲由於只有18隊，總場次會稍微少一點，只有306場(18X17/2X2＝306)，合計所有歐洲五大足球聯賽98個球隊一整個賽季下來總比賽場次高達1,826場(380X4+306＝1,826) ，運彩場場提供投注，也會擇優提供場中投注服務。

歐洲足球五大聯賽簡介

歐洲五大足球聯賽每場比賽的時間都是「90分鐘+傷停補時」，即運彩足球投注所謂的「法定比賽時間」完成時，沒有加時及互射12碼(即PK戰)决勝負的情形，積分的計算方式為贏球的隊伍得3分、輸球的隊伍得0分、如果平手(即和局) 2隊各得1分，整個球季累積積分最高的球隊即為冠軍，運彩也會就毎個聯盟提供該聯盟的冠軍投注。

德甲聯賽冠軍賠率

法甲聯賽冠軍賠率

英超冠軍賠率

西甲聯賽冠軍賠率

義甲聯賽冠軍賠率

上一球季歐洲五大聯賽的冠軍分別為西甲的皇家馬德里、英超的曼城、德甲的拜仁慕尼黑、義甲的AC米蘭以及法甲的巴黎聖日耳曼，今年球季各聯盟誰會是冠軍，大家可以即早趁賠率不錯時買張運彩猜一猜，也可以逐場買張高賠率的「正確比數」、「半/全場」，或是高中獎率的「不讓分」、「讓分」、「大小」等，當然也可以搭配用「包牌」或是「串關」的方式進行投注，把運彩當樂透買，有機會抱回大獎。