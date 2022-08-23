台中市校園至今年6月底，計268校已標租或已設置太陽光電，八成以上的學校屋頂「種電」，種電總容量約75百萬瓦，居全國第二！教育局指出，學校每年可發電約9,500萬度，年減4萬8,000噸二氧化碳排放量，相當於種植400萬棵樹，等於333座台中中央公園的碳吸收量，達成「綠能校園、減碳好空氣」目標。

教育局長楊振昇指出，市長盧秀燕為加強台中市降溫、減碳發電還有好空氣，上任後積極推動「光電三倍增計畫」，從公有場域設置、私部門補助、用電大戶管制，及「綠能屋頂，全民參與」計畫分別進行；教育局也積極推動校園種電，目前已有八成以上學校透過標租，找廠商在校舍屋頂設置太陽光電，學校減碳發電還可領回饋金用在校務發展上。

楊局長說，目前台中市校園降溫、節能、創收的種子已散播開來，太陽光電總設置容量約75百萬瓦，居全國第二，每年可發電約9,500萬度，廠商賣電給台電後的收益，平均回饋給學校10%，每年可回饋學校計約3,800萬元。

台中市目前校園種電每年可減少4萬8,000噸二氧化碳排放量，相當於種400萬棵樹，碳吸收量等於333座中央公園，圖為太平國中。(圖/台中市政府提供)

楊局長強調，校園種電有收益之外，更重要的是降溫和節能，太陽能發電相對減少用煤發電造成的二氧化碳；台中市目前校園種電每年可減少4萬8,000噸二氧化碳排放量，以地球上平均多一顆樹可年減12公斤二氧化碳計算，相當於種400萬棵樹。台中市中央公園有1萬2,000顆樹，400萬棵樹的碳吸收量等於333座中央公園，減碳發電還有好空氣，一舉數得。

台中市教育局積極推動建置光電球場，由廠商出資在既有戶外籃球場加蓋太陽能板，夏天遮陽、雨天遮雨，達到廠商、學校與環境綠能三贏，圖為豐原區豐田國小光電球場。(圖/台中市政府提供)

此外，教育局也積極推動光電球場建置，由廠商出資於既有戶外籃球場加蓋太陽能板，提供學生夏天遮陽、雨天遮雨的戶外活動場所，達到廠商、學校與環境綠能三贏局面，目前台中市施作光電球場的學校計有豐田國小等31校，總設置容量約9.5百萬瓦；豐原區豐田國小等8校已完成併聯發電，另23校預計112年底前可建置完成。

楊局長進一步指出，目前台中市新建或改建補強的校舍，皆在建築物屋頂規劃三分之一面積以上的綠能設施或設備，方便日後裝置太陽能板，政府、廠商及學校師生一起用行動減碳愛地球。