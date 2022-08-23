民進黨桃園市長前參選人林智堅因碩士論文涉抄襲事件退選，改由立委鄭運鵬上陣，和國民黨參選人張善政及民眾黨參選人賴香伶競爭。對於選情新戰局，前立委沈富雄21日爆， 藍營桃園就算整合也是貌合神離，並再表示「只有蔡正元可以讓張善政選情活起來」，「只要張善政一活起來，鄭運鵬就完了」。

沈富雄21日在網路節目《深喉嚨組合拳》中，對於桃園現在的選情，他認為張善政現在的民調就是30幾趴，這些就是「國民黨的基本盤」，不過沈富雄也坦言「但這些人多年來已經變成鄭文燦的人了，所以就算整合也是貌合神離」，沈富雄指出，這些人會認為「張善政當選了以後，我什麼都沒有了」，而張善政又善良，越善就越沒有票。

因此沈富雄最後也說，只有一個人去幫忙，才可以讓張善政選情活起來，而這個人就是「蔡正元」，沈富雄強調，「他可以出一些鬼主意，只要張善政一活起來，鄭運鵬就完了」，但同時沈富雄也提醒「不過蔡正元去幫忙，千萬不要囂張或聲張，因為太過高調可能會帶來負面聲量」。