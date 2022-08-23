國家通訊傳播委員會（NCC）擬修訂《數位中介服務法》草案，將納管Dcard、YouTube、臉書等平台，引發輿論反彈，行政院長蘇貞昌定調先踩剎車。不過一份最新的民調指出，對於民進黨表示《數位中介法》僅在公聽會階段，尚未送進立法院一事，有89％的民眾認為「民進黨會強行通過數位中介法」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》22日對「數位中介法事件」進行了網路民調，截至22日23時，已有1萬人進行投票，有89％的民眾認為「民進黨會強行通過數位中介法」、有9％的民眾認為「民進黨會放棄數位中介法」、有1％的民眾表示「不知道」、也有1％的民眾認為「可能有其他發展」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「只要有爭議，每次都說還在初步階段，然後就改時間改場所偷襲式黑箱通過了！」、「辦開心的，最後直接三讀通過，正常發揮」、「只要選後民進黨還認為有足夠的民意支持度，數位中介法絕對會死灰復燃」、「選前一定會通過，絕不會因怕選情而暫緩，這應該是選舉考量」、「強行通過應該是在不得已的情況下，但偷襲比較有可能」、「唯有用選票阻擋惡法」、「目前還不敢、等選舉完之後，若民進黨大勝百分之百一定會強行通過！」