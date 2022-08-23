迴力鏢來得好快！九合一選戰倒數，民進黨台北市長參選人陳時中被質疑擔任疫情指揮官期間，「3+11」決策沒有會議紀錄，監察院調查報告出爐指出，中央流行疫情指揮中心防疫檢疫措施從「5+9」調整為「3+11」，是指揮官聽取任務組報告後直接定案，決策過程雖無會議紀錄，但事涉國人健康權益及知的權利的重要事項，衛福部應修法加以明定。PTT鄉民大酸：「當初應該讓佳龍選台北的」、「監察院長要被出征了嗎」。

監委指出，「3+11加強版」決策過程是在110年4月13日指揮中心疫情監測組周組長、邊境檢疫組何副組長、社區防疫組莊組長、醫療應變組薛組長，以及疾管署急性傳染病組楊組長、感染控制及生物安全組曾組長等討論研議後，共同向當時指揮官陳時中面報，經指揮官拍板決定後，於4月14日召開記者會，宣布自次(15)日起檢疫措施調整為「3+11加強版」模式，決策過程雖沒有會議紀錄，惟現行法令未明確規範指揮中心指揮官作成決策前須經何種會議的法定程序及應否製作、公開會議紀錄。

監委強調，防疫措施的變更動輒影響千萬以上國人的身心健康及生活安排，指揮中心如何決定及變更防疫措施是否應製作會議紀錄及公開，對人民知的權利實具相當重要性，依中央法規標準法第5條規定，「其他重要事項」應以法律定之，衛福部允諾未來將納入後續《傳染病防治法》修法時考量。

PTT鄉民狂酸：「一開口就說謊」、「不愧是民進黨」、「大菊醒醒啊，有人造反了」、「監察院，你...」、「都說了我負責了，我沒說謊啊」、「陳時中不視大局」、「完全不意外，有紀錄我才會驚訝好不好」、「慘了，當初應該讓佳龍選台北的」、「慘了，會退選嗎」、「鐘下龍上」、「薛丁格的會議紀錄」、「這人到現在都講幾次謊了，各種騙」、「該槍斃死刑犯轉移焦點了吧」、「他現在肯定會說我不是指揮官惹」。

還有人說，「扛責扛到去選市長，笑死」、「都負責選市長了還想怎樣」、「哪個監委敢這樣講？把我們菊姊看沒有喔」、「所以會議紀錄呢？時中」、「重大決策沒有會議紀錄(笑)」、「真不知道他能負責什麼」、「監察院長要被出征了嗎」、「抄跑也沒違法啊，怎麼退選了」、「明天會說：我就不能說錯一句話嗎？」、「怎麼突然開始大家都造反了？」、「阿菊：這個不是我們這國的」、「問就是我已經負責」。