昨(22)日上午台南市發生2員警涂明誠、曹瑞傑遭割喉送醫不治，凶嫌騎車逃逸至1.3公里外土城高中，並清洗車上血跡後，棄車逃亡，外傳1名陳姓通緝犯疑似是殺警凶嫌，經警方調查小組比對後「初步排除涉案」，陳男昨晚間也投案大喊「人不是我殺的」但拒絕夜間偵訊，另外再傳警鎖定凶嫌陳傑翔，台南市警3分局長歐祖明否認該嫌涉案。

回顧整起事件，昨(22)日上午10時許，台南市警2分局民權派出所，2名員警涂明誠、曹瑞傑接獲1起機車竊盜案，2員警開巡邏車至安南區台江大道與北汕尾三路口尋車，隨後趕到的陳姓員警發現涂員與曹員已經倒地不起。

救護人員抵達時，發現2員警身重多刀，且遭刃割喉殺害，現場有扭打、開槍的痕跡，巡邏車車身有4個彈孔，歹徒奪走涂員手槍與24發子彈，且騎車逃逸至1.3公里外土城高中廁所，並用水清洗血跡，以及留下白色塑膠袋、棒球帽，以及黑色包包，繼續逃亡。

外傳1名陳姓通緝犯疑似是殺警凶嫌，不過警方調查小組調閱凶嫌偷車前影像，比對巡邏車行車紀錄器發現，陳男身型與「略顯瘦」的凶嫌不符，逐漸起疑推翻，並且，陳男於昨日晚間向警方投案，並喊冤「人不是我殺的」，隨即被帶往行大安南隊部偵2隊，但陳男卻表示拒絕夜間偵訊。

另外，又傳出警方再鎖定另1名凶嫌陳傑翔，台南市警3分局長歐祖明隨即否認該嫌涉案，並表示警方正全力追緝偷車賊。