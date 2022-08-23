經濟衰退憂心加劇 歐元兌美元跌至20年來新低 03:282022/08/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟衰退憂心加劇 歐元兌美元跌至20年來新低。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在市場對經濟衰退的憂心加劇之際，歐元兌美元今天進一步貶值，創2002年歐元成為實體流通貨幣以來的新低。 法新社報導，在格林威治時間15時25分，歐元貶值0.84%，來到0.9951美元。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110823 經濟衰退隱憂 台積電下殺9元 台股暴跌逾170點 黃金買氣回溫 年底上看2000美元 比特幣價崩 跌破2.2萬美元 #經濟衰退 #憂心 #加劇 #歐元兌 #美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投行看美股下行風險隱現 現金是最佳策略 23:462022/08/22 財經 人民幣兌美元中間價、即期匯率雙貶破6.8關口 11:422022/08/19 兩岸 Fed放鷹 美元指數創一個月新高 04:102022/08/20 財經要聞 外資：傳產族群閱兵 3檔先避開 04:102022/08/22 證券．權證 應材報喜 半導體前景鬆口氣 04:102022/08/20 全球財經 南韓3大「慘業」遭陸攻陷後 謝金河又曝1致命警訊…經濟敗了 05:202022/08/22 財經 特別收益策略抗市場逆風 04:102022/08/19 全球財經 俄國臨時斷氣 歐美天然氣價格創新高 10:042022/08/21 財經 《基金》2檔石油ETF旺 油價進入大波動時代 11:002022/08/19 財經 一度跌破6.83關口 人民幣在岸價創近23個月新低 12:272022/08/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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