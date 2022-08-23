在市場對經濟衰退的憂心加劇之際，歐元兌美元今天進一步貶值，創2002年歐元成為實體流通貨幣以來的新低。

法新社報導，在格林威治時間15時25分，歐元貶值0.84%，來到0.9951美元。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110823