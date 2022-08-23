台南市殺警案現場曾開6槍，警車中彈4發，警方證實開槍者應為凶嫌，推測凶嫌殺害先下車的凃姓警員再奪槍，然後朝開車的曹姓員警連續開槍，導致警車偏移衝向草堆，曹警下車躲避子彈，凶嫌隨後追上持刀砍殺斃命。
專案小組根據9秒行車紀錄器影像，得知警車抵達命案現場時，凃警先下車與凶嫌遭遇，卻遭對方持刀割喉奪槍，曹警見狀開車衝撞凶嫌，嫌犯持槍朝警車連開6槍，其中4發射中右前車門與車窗。
駕車的曹警被迫下車躲避，卻遭凶嫌追上，再持刀砍殺斃命。
台南市殺警案現場曾開6槍，警車中彈4發，警方證實開槍者應為凶嫌，推測凶嫌殺害先下車的凃姓警員再奪槍，然後朝開車的曹姓員警連續開槍，導致警車偏移衝向草堆，曹警下車躲避子彈，凶嫌隨後追上持刀砍殺斃命。
專案小組根據9秒行車紀錄器影像，得知警車抵達命案現場時，凃警先下車與凶嫌遭遇，卻遭對方持刀割喉奪槍，曹警見狀開車衝撞凶嫌，嫌犯持槍朝警車連開6槍，其中4發射中右前車門與車窗。
駕車的曹警被迫下車躲避，卻遭凶嫌追上，再持刀砍殺斃命。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。