警方證實警車彈孔為歹徒奪槍後朝警車開槍。（程炳璋攝）

台南市殺警案現場曾開6槍，警車中彈4發，警方證實開槍者應為凶嫌，推測凶嫌殺害先下車的凃姓警員再奪槍，然後朝開車的曹姓員警連續開槍，導致警車偏移衝向草堆，曹警下車躲避子彈，凶嫌隨後追上持刀砍殺斃命。

專案小組根據9秒行車紀錄器影像，得知警車抵達命案現場時，凃警先下車與凶嫌遭遇，卻遭對方持刀割喉奪槍，曹警見狀開車衝撞凶嫌，嫌犯持槍朝警車連開6槍，其中4發射中右前車門與車窗。

駕車的曹警被迫下車躲避，卻遭凶嫌追上，再持刀砍殺斃命。