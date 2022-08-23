網路傳出犯下台南殺警案的凶嫌，22日晚間11點多現身台南新營持槍搶超商，新營警分局表示，搶超商的嫌犯還未逮到，目前尚在查證身分中。(翻攝自記者爆料網)

台南市第二分分局２警遭割喉殺害案案情晚間發生大逆轉。遭懷疑是台南市殺警案凶嫌的陳偉捷，22日晚間10時到案，被警方帶到台南市刑大安南隊部，大呼冤枉「案子不是我做的」隨後拒絕夜間偵訊，刑大立刻將大門緊鎖拒絕訪客，台南市警3分局長歐祖明證實陳男已投案，據傳已排除陳男涉案，未料22日深夜台南新營又發生一起持槍歹徒超商搶案，傳出是警方鎖定的另一殺警嫌犯所為，目前警方正全力追緝中。

據了解，昨（22）深夜11時許，台南市新營發生一起超商搶劫案，一名持槍歹徒闖進超商搶走現金後逃逸，由於歹徒身形與手持槍枝，與殺警案曝光的棒球帽歹徒，以及遭搶的警槍相當相似，因此專案小組相當重視，立刻進行追查。

網路傳出犯下台南殺警案的凶嫌，22日晚間11點多現身台南新營持槍搶超商，新營警分局表示，搶超商的嫌犯還未逮到，目前尚在查證身分中。（摘自記者爆料網／張毓翎台南傳真）

據了解，警方雖一度鎖定陳偉捷是殺警嫌犯，但偵辦期間調閱到凶嫌偷車前影像，發現身形與陳男不符，逐漸起疑推翻，陳在昨天晚間向警出面投案，並大喊「人不是我殺的」，隨即被帶到刑大安南隊部偵2隊，警方表示他拒絕夜間偵訊，全案將在，23日釐清，未料新營又發生持槍搶案，目前不排除是殺警嫌犯所為。