烏克蘭近期陸續發布了多次攻擊俄軍彈藥庫引發大規模爆炸的視頻，在網上被大量地轉發，獲得了極佳的國際宣傳效果。另一方面烏軍在進入與俄軍的僵持狀態後，外界認為可能發動的大規模反攻卻遲遲未發生，反而是僅專注於打擊俄軍的後勤與補給。為了在反攻的決戰中穩操勝券，烏軍除了在數個月的苦戰後進行部隊休整之外，很可能打算在削弱俄軍的補給與彈藥儲備之後才發動攻勢，因為從俄軍作戰的傳統與現狀看，補給與彈藥是俄軍目前最脆弱的環節。

Ukrainian forces reportedly hit a Russian ammunition dump in Timonovo, Belgorod Oblast. Most likely attached to the 752nd Motor Rifle Regiment or 237th Guards Tank Regiment. pic.twitter.com/fS53p5tImq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 18, 2022

從烏軍獲得M777榴彈砲與M142海馬斯高機動火箭炮後，戰局已逐漸逆轉，外界也認為烏軍很可能短期內即將組織大規模反攻。尤其是在轟炸了俄軍幾個大型彈藥庫之後，又轟炸了克里米亞薩基空軍基地的機場與彈藥庫、油庫，以及華格納軍團總部與黑海艦隊總部，外界猜測大規模反攻即將開始。但是除了這些戰術上的重點外，近期內雙方並沒有較具規模的交戰，從西方國家的衛星圖片看來，前線地區也沒有重兵集結，烏克蘭國防部只對外發布了幾次攻擊俄軍彈藥庫、補給車隊、軍事設施與指揮中心的戰果，很多人開始質疑：烏軍到底在等待什麼？

近期俄軍被炸毀的17座彈藥庫、11個基地、 1個總部與1個指揮中心等軍事設施的位置圖。（圖／推特@Flash43191300）

軍事分析人士認為，俄軍經歷多次戰鬥後，補充兵源一直未能到位，彈藥與後勤補給遭到烏軍嚴重打擊，從撤出赫爾松後，至今未能組織較具規模的攻勢。因此，烏軍只要持續以精準的火砲（如海馬斯）打擊其後勤，俄軍就只能採取守勢，反而讓烏軍可以充分休整部隊並積累更多的武器彈藥與補給。

8月22日烏軍再次轟炸赫爾松的重要聯外通道安東諾夫斯基大橋，這次主要攻擊的是從赫爾松撤離的至少9輛滿載彈藥的大型卡車，上次炸出幾個大洞的橋面這次幾乎整個炸垮。（圖／推特@KremlinTrolls）

短期看來，這似乎是烏軍的策略。不久前俄軍撤出赫爾松時，烏軍並未乘勝追擊，但8月22日烏軍卻又再次轟炸赫爾松的重要聯外通道安東諾夫斯基大橋，這次烏軍主要攻擊的是從赫爾松撤離的至少9輛滿載彈藥的大型卡車，火箭炮加上俄軍殉爆的彈藥，讓上次用海馬斯轟出整排大洞的橋面幾乎被完全炸垮。

8月21日頓涅茲克的俄軍彈藥庫被炸毀的衛星照片，與8月8日同一地點的照片能比較出明顯遭到轟炸。（圖／推特@bradyafr）

另外，從烏克蘭國防部公布的視頻看來，21日俄軍位於頓涅茲克州（Donetsk Oblast）的阿姆夫羅西耶夫卡（Amvrosiivka）一座彈藥庫也被炸得滿天的火光與煙霧。該地點離兩軍的前線大約有60多公里，這也是最近烏軍攻擊其他幾處彈藥庫之後，再次成功轟炸俄軍前線的彈藥庫。

軍事分析人士認為，攻擊彈藥庫不只是戰術上重要的成果，敵方彈藥庫劇烈爆炸與大量火光煙霧在宣傳上有極大的效用，對內可以激勵民心士氣，對外可以爭取到更多的軍事與政治支持。而由於缺乏彈藥，俄軍也無法組織較具規模的攻勢。上周克里米亞也發生2次烏軍以長程武器攻擊機場與彈藥庫的事件，2次都能看到滾滾濃煙與火光，事後衛星圖片也證實，俄軍在這2次攻擊中，傷亡人員很少， 但軍機與彈藥庫損失極為可觀。如果俄軍要發動攻勢，必然要等到後續的彈藥運到前線之後才可能展開，在缺乏彈藥的狀況下，如果烏軍現在發動攻勢，俄軍將處於極為不利的地位。

Russian ammunition dump burning this morning in occupied Horlivka, Donetsk Oblast. pic.twitter.com/YwJs0YhV4N — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 21, 2022

美媒《紐約時報》一篇發自聶伯城（Dnipro）的報導指出，俄羅斯彈藥庫不斷遭到烏軍襲擊，彈藥庫劇烈爆炸形成蕈狀雲的視頻迅速成為這場長達半年戰爭的特點，突顯了一些人所說的，這是烏克蘭對俄羅斯軍隊的「影子攻勢」。俄羅斯彈藥庫爆炸的蕈狀雲有些獲得證實，有些則沒有，但對烏克蘭的宣傳有很大的效果，它證明烏軍有能力使用美國與北約組織提供的遠程精準武器，其特戰部隊也能深入俄軍佔領區進行重大的破壞。雖然目前尚無法證實這些戰果對戰爭有多大的影響，但是對俄軍的軍心與士氣一定有不小的打擊。

很多精準炮擊的戰果是美國提供的海馬斯火箭炮獲得的，例如圖中位於第聶伯河的新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）的俄羅斯彈藥庫。（圖／美聯社）

烏克蘭官員表示，很多精準炮擊的戰果是美國提供的海馬斯火箭炮獲得的，例如位於第聶伯河的新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）的俄羅斯彈藥庫，火光四射的彈藥像煙火表演一樣在空中飛舞。軍事分析人士說，現在還無法核實到底摧毀了多少俄軍的彈藥，冷戰高峰時期蘇聯有超過百萬的部隊與大量彈藥儲備，但現在俄羅斯就差了很多。這次戰爭動員了20萬部隊，打起仗來消耗很快，以俄羅斯目前的工業能力與受到國際制裁的現狀評估，即便開足馬力生產，也趕不上這種消耗速度。

赫爾松軍事管理局顧問卡朗（Serhiy Khlan）表示，最近在克諾百夫卡（Chornobaivka）俄軍基地的彈藥庫與軍械庫遭炸毀。 （圖／推特@kardinal691）

分析人士認為，大量彈藥庫遭炸毀，尤其是靠近前線的彈藥庫，很可能迫使莫斯科將這些儲存地點後撤，以遠離烏克蘭的火砲射程範圍，但如此一來將使得前線的彈藥補給更困難。據目前戰場上公布的數字與專家的估算，俄軍近期發射火炮的數量確實有明顯下降，至少在某些前線地帶是如此。美方的情報也顯示，俄軍不只消耗得快，一些製造武器的專用材料與零件（例如晶片）受到制裁而短缺，讓俄軍原有的庫存導彈快速地消耗而無法獲得補充。

Explosions at an ammunition depot in Donetsk, Ukraine – temporarily-occupied by the Russian fascist invaders pic.twitter.com/U3tYQXMkJG — Michael MacKay (@mhmck) August 22, 2022

俄軍面對這種情況也在進行戰術調整，以坦克與步兵發動對城鎮的砲擊，烏軍則專注於針對俄軍的後勤補給與彈藥庫，尚未展開大規模攻勢以奪回失地。有些專家以目前的狀況來比擬二次大戰時盟軍對德國後方軍事工業的大規模轟炸行動，雖然差距不小，但這次戰爭的經歷將會給軍事與歷史學家提供不少有意義的研究素材。